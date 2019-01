Tanska vapautti pippurisumutteiden hallussapidon ja itsepuolustuskäytön kotioloissa – Suomessa sumutteet ovat ampuma-aselain alaisia ja luvanvaraisia

kai edes kotiaan saisi puolustaa...?

Kuulostaa järkevältä. Tuo argumentti, että "lain löysentäminen ja helppo saatavuus edesauttavat pippurisumutteiden joutumista vääriin käsiin" on melkoista hörönlöröä, kun ottaa huomioon, että Tanska on Saksan kanssa rajanaapuri, ja Saksassa kyynelkaasu- ja pippuri(eli kapsaisiini)sumutteita saa täysi-ikäinen ihminen ostaa aivan vapaasti.



Suomeenkin tuo olisi hyvä saada, edes kotipuolustuskäyttöön, mutta valitettavasti tässä maassa oikeuskulttuuri tuntuu olevan melko vahvasti sitä mieltä, että itsepuolustus on lähestulkoon kaikissa tapauksissa kiellettyä, vaikka sitten uhrin omassa kodissa. Täällä ilmeisesti pitäisi vain juosta karkuun (vaikka sitten pyörätuolissa kuudennen kerroksen ikkunasta), soittaa 112, ja rukoilla, että vakuutus korvaa vahingot...



Lisäksi monella ihmisellä tuntuu olevan sellainen erittäin naiivi käsitys, että vain rikolliset ja muut "laitapuolen kulkijat" ylipäänsä voisivat joutua rikosten uhriksi. Uskokaa huviksenne, että ei pidä paikkaansa.



