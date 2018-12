Entiselle vakoilupomolle elinkautinen Kiinassa – takkuileva talous voi hillitä korruptiojahtia, arvioi tutkija

Anu Kerttula

Kiinassa paikallinen oikeusistuin tuomitsi torstaina entisen vakoilupomon Ma Jianin elinkautiseen lahjusten ottamisesta sekä sisäpiirikaupoista ja muista talousrikoksista.

Man kerrotaan vastaanottaneen lahjuksia 109 miljoonan juanin eli lähes 13,9 miljoonan euron arvosta. Koillis-Kiinan Dalianissa sijaitseva tuomioistuin määräsi Malle myös noin 6,4 miljoonan euron arvoiset sakot sekä takavarikoi hänen omaisuutensa.

Man tapauksesta on uutisoitu laajalti kiinalaismediassa.

Kyseessä on korkea-arvoisin korruptiosta tuomittu turvallisuusviranomainen useaan vuoteen. Vuonna 2015 korruptioskandaalissa ryvettyi entinen turvallisuuspomo Zhou Yongkang. Valtansa huipulla Zhou valvoi kansallista turvallisuutta, oikeuslaitoksia ja syyttäjiä. Nyt hän istuu elinkautista tuomiota lahjonnasta, vallan väärinkäytöstä ja valtionsalaisuuksien vuotamisesta.

Nyt tuomittu Ma on toiminut varaministerinä valtion turvallisuusministeriössä. Kyseessä on voimakas ministeriö, joka vakoilee paitsi omia kansalaisiaan myös maassa asuvia ulkomaalaisia ja on vastuussa maan vakoiluoperaatioista, kirjoittaa uutistoimisto Reuters. Kyseessä on varsin salamyhkäinen virasto – sillä ei ole julkisia verkkosivuja tai virallista puhemiestä.

Oikeudenkäynnissä käsiteltiin Man toimia 15 vuoden ajalta ennen hänen pestiään vakoiluvirastossa.

Kiinan talouskasvu on hidastumassa ja se käy kauppasotaa Yhdysvaltojen kanssa.

Hongkongilaisen South China Morning Post -lehden haastatteleman valtio-opin tutkijan mukaan talousvaikeudet alkavat viedä sijaa korruption vastaiselta taistelulta.

Hong Kong University of Science and Technology -yliopiston entisen professorin ja nykyisen tutkijan Ding Xueliangin mukaan Yhdysvaltojen ja Kiinan välinen kauppasota kurittaa taloustilannetta jopa jo niin paljon, että kiinnostus korruptoituneiden virkamiesten jahtaamiseen on hiipumassa.

– Tämä ei tarkoita sitä, että korruptio-vastaisuus poistettaisiin agendalta, mutta taloudelliset ja rahoitukselliset vaikeudet ovat tulleet paljon tärkeämmiksi, Ding sanoi lehdelle.

Ma myönsi syyllisyytensä eikä vastustanut tuomiota. Tapaus on kytköksissä New Yorkissa maanpaossa elävään pohattaan Guo Wenguihin. Guo on herättänyt kansainvälistä huomiota kritisoimalla ankarasti Kiinan kommunistisen puolueen johtoa.

Ennen pestiään vakoiluvirastossa Ma työskenteli kansallisen turvallisuuden ministeriössä. Tätä asemaa hän on oikeusistuimen mukaan käyttänyt hyväkseen. Hän on ollut salaliitossa Guon kanssa, siivittänyt tämän liiketoimintaa uhkailemalla ja pakottamalla yksittäisiä henkilöitä tekemään osakekauppoja.

Vastapainoksi Guon epäillään maksaneen Malle miljoonien eurojen arvoisia lahjuksia.

Global Times -lehden mukaan Man laittomasti haltuunsa saama tulo on luovutettu valtion kirstuun.

Korkean tason virkamiehiä ja poliittisia toimijoita kutsutaan Kiinassa "tiikereiksi". Yli miljoona virkailijaa tiikereistä "kärpäsiin" on jäänyt korruptionvastaisen kampanjan haaviin sitten vuoden 2012. Samana vuonna maan nykyinen presidentti Xi Jinping valittiin kommunistisen puolueen pääsihteeriksi. Presidentiksi hänet nimitettiin vuonna 2013.

Xi pitää korruptiota uhkana kommunistisen puolueen valta-asemalle ja on kitkenyt korruptiota poliittista eliittiä myöten.

Osa Xin kampanjan kriitikoista pitää Xin korruptiokampanjaa jopa Maon kulttuurivallankumousta laajempana poliittisena puhdistuksena, kirjoittaa BBC.

Myös Kiinan korkein poliisijohto on myllätty uuteen uskoon.

Syksyllä uutisoitiin kansainvälisen rikospoliisijärjestön Interpolin johtajan Meng Hongwein katoamisesta. Myöhemmin kävi ilmi, että Meng oli kiinalaisviranomaisten hallussa. Häntä epäillään lahjusten vastaanottamisesta.

Meng oli vanhan poliittisen linnakkeen viimeinen jäänne turvallisuusasioista vastaavassa ministeriössä. Osa on eläköitynyt, osa on siirretty toisiin tehtäviin. Joitain on siirretty alempiin tehtäviin ja muutaman osalta on tehty rikostutkintaa. Tilalle on otettu keskusvallalle uskollisia ihmisiä.