Trump lensi pimeällä koneella Irakiin – pikavisiitin tärkeintä antia olivat selfiet sotilaiden kanssa

Seppo Ylönen, Reuters

Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin tapaninpäivän lento Irakiin oli kuin jännitysfilmistä.

Presidentin Air Force One -lentokone taivalsi 11 tunnin matkan Washingtonista Al Asadiin, amerikkalaisten lentotukikohtaan Bagadin länsipuolella täysin pimeänä.

Koneessa oli Trumin lisäksi hänen puolisonsa Melania Trump, turvallisuuspoliittinen neuvonantaja John Bolton, joukko henkivartijoita ja muutama valikoitu toimittaja. Vähän yli kolmen tunnin vierailusta kerrottiin julkisuuteen vasta kun se oli ohi.

Trump itse oli pitkästä lennosta hyvin vaikuttunut.

– Olisittepa nähneet sen, minkä jouduimme käydään läpi pimennetyssä koneessa kaikki ikkunasuojat alhaalla, eikä valoja missään. Pikimustaa, Trump ihasteli.

Edeltäjien jalanjäljissä

Trump on arvosteltu siitä, ettei hän ole kaksivuotisen presidenttikautensa aikana käynyt tapaamassa amerikkalaissotilaita sotatoimialueilla. Trumpin edeltäjät George W. Bush ja Barack Obama kävivät Irakissa ja Afganistanissa joulun aikaan. Niistäkään vierailuista ei kerrottu ennakkoon mitään.

Ensimmäisen maailmansodan päätymisen satavuotisjuhla Pariisissa marraskuussa puolestaan oli pr-tappio Trumpille, koska hän jätti hautausmaakäynnin väliin kurjan sadesään takia.

Irakin keikka oli tarkoitettu korjaamaan pr-kolhuja.

Amerikkalaissotilaat ottivatkin innokkaasti selfie-kuvia presidentin kanssa sekä Irakin tukikohdassa että paluulennon välilaskulla Ramsteinin tukikohdassa Saksassa. Valkoinen talo pani niitä jakoon sosiaalisessa mediassa.

Irakin pääministeri perui tapaamisen

Aivan suunnitelmien mukana ei mennyt kyllä Irakin vierailukaan. Irakin pääministeri Adel Abdul Mahdi perui tapaamisen Trumpin kanssa. Se kuitattiin puhelinkeskustelulla, joka oli ollut Valkoisen talon tiedottajan Sarah Sandersin mukaan "suurenmoinen puhelu".

Millaiset terveiset Trump toi Irakiin?

Ensinnäkin Trump puolusteli joulun alla tekemäänsä päätöstä vetää Yhdysvaltain joukot pois Syyriasta.

Päätös kohtasi kovaa kritiikkiä myös Trumpin oman republikaanipuolueen näkyviltä edustajilta, joiden mielestä sota ääri-islamilaista Isisiä vastaan on kaikkea muuta kuin ohi.

Turkki tekee loppusiivouksen

Puolustusministeri James Mattis ilmoitti protestiksi jättävänsä hallituksen. Ministerivaihdoksen oli määrä tapahtua helmikuun lopussa, mutta Trump aikaisti sen vuodenvaihteeseen.

Mattis on yksi entisistä kenraaleista, jotka Trump oli nostanut hallintoonsa. Moni heistä on jo siirtynyt syrjään.

– Meidän läsnäolomme Syyriassa ei ollut tarkoitettu pysyväksi, Trump sanoi Irakissa. Hän jatkoi, että Turkin presidentti Recep Tyyip Erdoğan on luvannut tehdä selvää lopuista Isis-taistelijoista.

Yhdysvalloilla on ollut viime vaiheessa Syyriassa 2 000 sotilasta. Afganistanin 14 000 sotilaasta kotiutetaan puolet.

Sen sijaan Irakin armeijaa kouluttavat 5 400 amerikkalaissotilasta jäävät paikalleen, Trump lupasi. Amerikkalaissotilaita on ollut Irakissa vuoden 2003 miehityksestä saakka.

Donald Trump sanoo, ettei Yhdysvallat voi olla maailmanpoliisi, joka tarjoaa ilmaiseksi turvallisuustakeet kaikille maille.

"Kansa haluaa Meksikon muurin"

Trumpin mielestä Yhdysvallat ei voi olla maailmanpoliisi.

– Me olemme levittäytyneet kaikkialle maailmaan. Me olemme maissa, joista useimmat ihmiset eivät ole kuulleet puhuttavankaan. Suoraan sanoen se on naurettavaa, Trump sanoi.

Kotimaan politiikan kiemurat pilasivat Trumpin joulunviettoa. Juuri joulun alla osa Yhdysvaltain valtionhallintoa suljettiin Meksikon muurin rakentamisesta syntyneen budjettikiistan vuoksi.

Trump sälytti syyt edustajainhuoneen demokraattien johtajalle Nancy Pelosille.

– Se on Nancy, jonka päättää tämän. Yhdysvaltain kansa haluaa muurin, Trump väitti.