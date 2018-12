Japani aloittaa kaupallisen valaanpyynnin – Greenpeace: Populaatioita ei ole vielä saatu elpymään

Salli Koivunen

Japani vetäytyy Kansainvälisestä valaanpyyntikomissiosta (IWC) ja aloittaa valaiden kaupallisen pyynnin aluevesillään ensi vuonna.

Maa esitti komissiolle syyskuussa, että valaanpyyntikielto kumottaisiin. Sen mielestä valaskannat ovat elpyneet niin hyvin, että kestävä pyynti pitäisi sallia. Komissio ei esitykseen suostunut ja nyt maa vetäytyy yhteisestä sopimuksesta.

Ympäristöjärjestö Greenpeace tuomitsee maan päätöksen.

– On selvää, että hallitus yrittää livauttaa tämän ilmoituksen läpi vuoden lopussa, poissa kansainvälisen median valokeilasta, mutta maailma näkee tämän miten se on. Julkilausuma ei ole kansainvälisen yhteisön tasolla, puhumattakaan suojelusta, jota tarvitaan valtamerien ja näiden majesteettisten olentojen tulevaisuuden turvaamiseksi. Japanin hallituksen on ryhdyttävä pikaisesti suojelemaan meriekosysteemejä sen sijaan, että jatkettaisiin kaupallista valaanpyyntiä, Greenpeace Japanin toimitusjohtaja Sam Annesley toteaa järjestön tiedotteessa.

Japani on pitkään vakuuttanut, että useimmat valaslajit eivät ole uhanalaisia ja valaan syöminen on osa maan kultuuria.

– Nykyaikaisen laivastoteknologian seurauksena liikakalastus sekä Japanin rannikkovesillä että avomerellä on johtanut monien valaslajien häviämiseen. Useimpia valaspopulaatioita ei ole vielä saatu elpymään, Annesley kertoo.

Kansainvälinen valaanpyyntikomissio kielsi kaupallisen valaanpyynnin vuonna 1986, kun osa valaslajeista oli pyydetty sukupuuton partaalle.

Japani on kiertänyt kieltoa perustelemalla valaanpyyntiään tieteellisillä tarkoitusperillä.

Valaanlihan kulutus on kuitenkin vähentynyt tasaisesti, ja se muodostaa vain 0,1 prosenttia maan lihankulutuksesta.

Tällä hetkellä valaita pyytävät kaupallisiin tarkoituksiin vain Norja ja Islanti.