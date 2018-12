Britannian poliisi teki kaksi pidätystä dronehäirintään liittyen – Matkustajille ei makseta vahingonkorvauksia "epätavallisten olosuhteiden" takia

Vast: Helppo ratkaisu

Nyt on kyse droneista, jotka ylittävät sallitut rajat sekä horisontaalisesti että vertikaalisesti, eli suomeksi: ovat ilmatilassa lentokoneitten nousu- ja laskualueitten sisällä sekä lähestymis- että nousuratojen osalta. Kyseessä on erittäin tuomittava teko, jota voidaan rinnastaa, ei vain ilmatilan loukkaukseen, jos on kyseessä ulkomailta tuleva toiminta, vaan jopa terrorismiin. Onneksi Lontoossa saatiin tekijät kiinni. Entäs meillä Turussa, missä helikopterit eivät välttämättä pääse laskeutumaan TYKS:aan ilman hoitoa ehkä kuolevaa potilasta saaristosta hoitoon tai vaikkapa vaikeaan synnytykseen kuljettaessaan?

Lähi-Idässä räjähteillä/ vakoilulaitteilla varustetut dronet ovat olleet käytössä jo pitkään. Ja aina on ammuttu alas, jos vai on saatu tähtäimeen järkevällä aseella eikä esim. risteilyohjuksella...