Putin toimittajatapaamisessa: Räppäreiden pidätyksistä ei seuraa mitään hyvää

Venäjän presidentti Vladimir Putin vastailee parhaillaan toimittajien kysymyksiin lehdistötilaisuudessa Moskovassa. Tilaisuuteen on akkreditoitunut tänä vuonna yli 1 700 toimittajaa, mikä on kaikkien aikojen ennätys. Mukana on sekä pienten venäläisten että ulkomaisten tiedotusvälineiden edustajia.