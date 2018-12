Nuori nainen ei tiennyt olevansa raskaana ja synnytti käymälään – joutui vankilaan puoleksitoista vuodeksi El Salvadorissa

Lea Peuhkuri

El Salvadorissa tiukkojen aborttilakien vuoksi vangittu nainen on päässyt vapaaksi.

Imelda Cortez, 20, joutui viettämään yli puolitoista vuotta vankilassa, kun hän odotti oikeudenkäyntiä Keski-Amerikan maassa. Asiasta kertovat muun muassa uutistoimisto Reuters ja BBC.

Cortez tuli raskaaksi, kun hänen isäpuolensa käytti häntä seksuaalisesti hyväkseen monien vuosien ajan. Cortez ei ollut tietoinen raskaudestaan.

Huhtikuussa 2017 Cortez synnytti tyttölapsen käymälässä ja jätti lapsen sinne. Lapsi selvisi hengissä.

Kun Cortezia hoidettiin myöhemmin sairaalassa, lääkärit epäilivät, että hän oli yrittänyt tehdä abortin. El Salvadorissa abortista voi saada jopa vuosikymmenien pituisen vankeustuomion.

Vapautettiin syytteistä

Syyttäjien mukaan murhayrityksen tunnusmerkit täyttyivät, koska Cortez ei ollut kertonut raskaudesta kenellekään eikä ollut etsiytynyt lääketieteellisen avun piiriin heti lapsen syntymän jälkeen. Syytteestä voisi seurata 20 vuotta vankeutta.

Cortezin asianajajat olivat suositelleet, että Cortez myöntäisi oikeudelle lapsensa laiminlyönnin. Syytteestä seuraisi yhden vuoden vankeustuomio.

Maanantaina oikeus kuitenkin päätti, että Cortez ei ollut syyllistynyt mihinkään rikokseen ja pääsi vapaaksi.

– Tämä tuomio... tuo toivoa naisille, jotka ovat yhä vankilassa ja joita syytetään murhasta, puolustusasianajaja Ana Martinez sanoi Reutersin mukaan.

Sukulaiset ja ihmisoikeusaktivistit tervehtivät iloiten vapautunutta Cortezia oikeustalon edessä Usulutánissa

Cortezin isäpuoli on pidätetty ja odottaa oikeudenkäyntiä.

Abortti kokonaan kielletty

El Salvador on yksi harvoja maita, joissa abortti on kokonaan kielletty. Laki on ankara auttajillekin, vaikka naisen henki olisi vaarassa.

Abortin vastaista lakia pannaan toimeen maassa erityisen ankaralla tavalla. Lääkärien täytyy kertoa viranomaisille, jos he epäilevät, että nainen on yrittänyt keskeyttää raskautensa. Jos lääkärit eivät tee niin, heille voidaan langettaa pitkä vankeustuomio.

Ihmisoikeusjärjestöt katsovat, että El Salvador on kriminalisoinut keskenmenot.

Maassa arviolta 22 naista istuu jopa 35 vuoden pituisia vankeustuomioitaan, jotka he ovat saaneet aborttilakien vuoksi.

El Salvadorin presidentti Sanchez Ceren ehdotti viime vuonna lakia, joka sallisi abortin raiskausten uhreille tai silloin kun äidin henki on vaarassa. Laki ei kuitenkaan mennyt läpi kongressissa.