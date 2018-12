Ilmaiskut jatkuvat Jemenin Hodeidassa YK:n julistamasta tulitauosta huolimatta

Jemenissä Hodeidan satamakaupungin alueella tehtiin lauantain ja sunnuntain välisenä ilmaiskuja.

Kapinalliset syyttivät lauantaina hallituksen puolella taistelevia joukkoja Hodeidan asuinalueiden pommittamisesta.

Ainakin 29 taistelijan kerrotaan kuolleen lauantaina ilmaiskuissa ja yhteenotoissa. Kuolleista 22 oli huthikapinallisia. Asiasta kertoi hallitusta tukeva sotilaslähde.

Alueella on voimassa YK:n välittämä tulitauko. Hodeidan kaupungilla on merkittävä rooli avun saamisessa Jemeniin, sillä lähes kaikki YK:n humanitaarinen apu maahan kulkee satamakaupungin kautta. YK:n arvion mukaan jopa 14 miljoonaa ihmistä on ajautunut Jemenissä nälänhädän partaalle ja maata uhkaa pahin nälänhätä maailmassa sataan vuoteen.