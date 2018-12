Katowicen ilmastokokous jumittaa nyt päästöjen laskemisessa, osa maista haluaa tienata kahteen kertaan, sanoo Satu Hassi

Pekka Mauno

Katowicen ilmastokokous Puolassa on jumittunut loppumetreillä erimielisyyksiin siitä, miten kukin maa voi laskea päästöjen vähennykset hyväkseen.

Kiista koskee muun muassa tilannetta, jossa vähennykset tehdään toisen maan alueella. Esimerkiksi kenen hyväksi lasketaan päästöjen vähennykset, jotka rikas teollisuusmaa tekee köyhässä kehittyvässä maassa. Kiistaa kutsutaan kaksoislaskennaksi.

– Osa maista haluaa tienata kahteen kertaan. Myydä päästövähennyksen muualle ja laskea se myös omaksi edukseen, sanoo kokoukseen osallistuva eduskunnan ympäristövaliokunnan puheenjohtaja ja vihreiden kansanedustaja Satu Hassi.

Kiista oli lauantaina vielä ratkaisematta, kun Hassi joutui lähtemään lennolleen takaisin Suomeen.

Jos sopua asiasta ei saada, se voidaan siirtää myöhemmin ratkaistavaksi.

Tosin sellainenkin mahdollisuus on, että markkinamekanismiksi kutsutun Pariisin ilmastosopimuksen sääntökirjan 6. luku kaataa koko Katowicen sovun. Niin kauan kun joku asia on sopimatta, kaikki on sopimatta.

Hassi sanoo, että kokouksessa sovittiin asioista varsin hyvin tiistaista torstaihin, kunnes perjantaina alkoi jumittaa.

Sen lisäksi, että markkinamekanismiin liittyvä kaksoislaskenta aiheutti erimielisyyttä, herkkä asia on myös Katowicen kokouksen loppulausumassa tehtävä viittaus IPCC:n tuoreeseen raporttiin.

Hallitustenvälinen ilmastopaneeli IPCC totesi julkistamassaan raportissaan lokakuussa, että ilmastopolitiikan toimia on kiristettävä, mikäli halutaan Pariisin ilmastosopimuksen mukaisesti pyrkiä kohti enintään 1,5 asteen tavoitetta ja vähentää ilmaston lämpenemiseen liittyviä riskejä.

Tähän mennessä annetut kansalliset päästövähennyslupaukset eivät riitä rajoittamaan lämpötilan nousua 1,5 asteeseen.

IPCC:n raportin johtopäätöksiä noudattavaa kannanottoa vastustivat Saudi-Arabia, Kuwait, Venäjä ja Yhdysvallat.

Lauantaina iltapäivällä loppuasiakirjaan oli menossa muotoilu, jossa Katowicen kokous "arvostaa" IPCC:n raportin johtopäätöksiä, mutta ei sitoudu niihin.

– Joidenkin mielestä muotoilu on löysä. Itse pidän kompromissia kohtuullisena saavutuksena, jos se pysyy. Muotoilu ei muuta IPCC:n raportin tieteellisiä tosiasioita, vaikka niiden kanssa poliittisesti venkuloitaisiin, sanoo Hassi.

Lauantaina kiisteltiin myös siitä, mitä Katowicen loppuasiakirjaan kirjataan maakohtaisista päästövähennyksistä. Pariisin sopimuksen tavoitteisiin ei maiden nykyisillä päästötavoitteilla päästä. Kovempia päästötavoitteita Katowicessa vastustavat erityisesti öljyntuotantomaat.

Positiivistakin Katowicessa on saatu aikaan. Rikkaat kehitysmaat ja kehittyvät maat laskevat jatkossa päästövähennyksensä samojen sääntöjen mukaan. Lähtökohta-asetelma oli sellainen, että kehittyville maille haluttiin kevyemmät laskentasäännöt.

Hassi on tyytyväinen siihen, että erityisesti Kiina saadaan samojen sääntöjen noudattajaksi kuin muutkin teollisuusmaat.