Pitäisikö joulupukin olla sukupuolineutraali, kiistellään Britanniassa – samalla porot voisi vaihtaa lentävään autoon

Rami Nieminen

Pikkukaupungin jouluparaatista alkanut kiista on herättänyt Britanniassa väittelyn siitä, pitäisikö joulupukin hahmo muuttaa sukupuolineutraaliksi. Newton Great Aycliffen kaupunginvaltuusto joutui marraskuun lopulla ottamaan kantaa siihen, voiko nainen esittää perinteistä mieshahmoa.

Kaupungissa järjestetään jouluaattona perinteinen paraati, johon osallistuu myös joulupukki. Tänä vuonna joulupukin tehtävään oli myös yksi naishakija. Valintakomitea suositti, että nainen voidaan hyväksyä pukiksi. Valtuuston vapaa-aikalautakunta kuitenkin päätti, että joulupukiksi valittavan pitää olla mies.

Kiista joulupukin sukupuolesta on saanut valtavasti huomiota brittiläisessä mediassa. Ratkaisun herättämästä keskustelusta on kirjoittanut muun muassa BBC, jonka mukaan sukupuolineutraalin joulupukin kannatus on nousussa.

Mainos (Teksti jatkuu alla)

Tasa-arvoasioihin painottuva verkkolehti julkaisi joulukuun alussa kyselyn, jonka mukaan joka neljäs britti ja amerikkalainen hyväksyisi naispuolisen tai sukupuolineutraalin joulupukin (eli ilmeisesti joulukutun).

Kyselyyn vastasi kaikkiaan yli 4 000 amerikkalaista ja brittiä. Enemmistö vastaajista halusi pitää joulupukin hahmon hyvin perinteisissä raameissa. Suurin osa oli sitä mieltä, että pukin ei pidä esimerkiksi laihduttaa, juoda olutta tai hankkia tatuointeja.

Kuitenkin yli kolmasosa vastaajista oli sitä mieltä, että pukki voisi vaihtaa perinteisen porokyytinsä moderninpaan menopeliin. Suosituin vaihtoehto oli lentävä auto. Myös leijulauta ja sähköauto saivat kannatusta.