Keltaliivit eivät tottele – Pariisissa osoitetaan taas mieltä

Eivät tietenkään

Tällä hetkellä alkuperäinen tarkoitus on jo unohtunut, ääriainekset molemmilta laidoilta ovat asialla ja pääasia on saada aikaan kaaos ja kauhu. Ranskalaislehtien mukaan venäläisten agitoimat huligaanit lietsovat väkijoukkoja, me kaikki tiedetään syyt ja seuraukset.

Tässä on hyvä esimerkki yrityksistä kaataa Euroopan yhteneväisyys ja hajottaa, jotta ei voida hallita. Euroopan maista on tarkoitus tehdä haavoittuvaisia, jolloin kansan mielestä "tukea" halutaan hakea muualta.

Kirjoita vastaus viestiin Nimi tai nimimerkki

Otsikko

Viesti

TS:n Verkkokeskustelun säännöt Peruuta Viesti lähetetty!



Keskusteluja julkaistaan arkisin kello 9–23 ja viikonloppuisin kello 8–22. Virhe viestin lähetyksessä. TS:n verkkokeskustelun säännöt Turun Sanomien verkkokeskusteluun tulevat viestit tarkastetaan ennakolta. Siksi viestit julkaistaan viiveellä. Keskusteluja julkaistaan arkisin kello 9–23 ja viikonloppuisin kello 8–22. Toimitus voi lyhentää ja muokata kirjoituksia. Kirjoittaja on juridisessa vastuussa viestinsä sisällöstä. Rasistisia, herjaavia tai ihmisten yksityisyyttä loukkaavia viestejä ei julkaista. Muista hyvät tavat, älä huuda!/HUUDA tai kiroile. Emme julkaise linkkejä tai mainoksia. Kirjoita napakasti. Emme julkaise yli 1 800 merkin viestejä. Pysy keskusteluketjun aihepiirissä. Älä yritä muuttaa aihetta. Toimitus voi harkintansa mukaan sulkea keskusteluketjun.

Tee ilmoitus sopimattomasta viestistä Viesti

Peruuta Ilmoituksesi on siirtynyt käsittelyyn. Virhe ilmoituksen lähetyksessä.