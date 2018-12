Bangkok Post: Humalainen poliisi ampui ranskalaisturistin Thaimaassa

Rami Nieminen

Thaimaassa poliisia syytetään ranskalaisen turistin murhasta. 49-vuotias poliisimies ampui 41-vuotiasta ranskalaismiestä rintaan ja lantioon viime keskiviikkona. Tapauksesta kertoo paikallinen sanomalehti Bangkok Times. Lehden mukaan poliisimies on tapauksen vuoksi erotettu virastaan.

Murhan taustalla on ilmeisesti mustasukkaisuus. Kiista naisesta teki entisistä ystävyksistä vihamiehiä. Ranskalaismies oli aktiivinen Thaimaan-kävijä.

Uhrin naisystävä on kertonut poliisille, että miehet olivat yhdessä juopottelemassa keskiviikkona. Riitaa syntyi siitä, että poliisimies oli jutellut ranskalaismiehen naisystävän kanssa. Ranskalainen haastoi poliisin nyrkkitappeluun ja voitti.

Tappiosta suivaantunut poliisi seurasi ranskalaista tämän asuintalon aulaan, jossa veriteko tapahtui. Poliisimies pakeni paikalta, mutta antautui myöhemmin poliisille.

Bangkokin poliisi on pyytänyt anteeksi tapauksen johdosta. Samalla on käynyt ilmi, että poliisimies on saanut jatkaa tehtävissään, vaikka hänellä on ilmeisen liipaisinherkkä sormi. Miehellä oli käynnissä oikeusprosessi, jossa häntä syytettiin kuuden vuoden takaisesta ampumatapauksesta.