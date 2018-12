Britannian pääministeri Theresa Maylla laihat tuliaiset EU-kokouksesta — Erosopimukseen ei muutoksia

Brexit

Eroa mahdollista myöhentää

Britannian ero EU:sta astuu voimaan maaliskuun 29. päivä 2019

Eropäivää voidaan myöhentää, jos kaikki EU-maat suostuvat siihen. Europarlamenttivaalien takia Britannian eropäivää voidaan käytännössä myöhentää korkeintaan kesäkuuhun asti.

Britannian hallitus voi yksipuolisesti halutessaan perua maan eron EU:sta.

Tähän mennessä on saatu aikaa sopimus, jossa on sovittu siirtymäajasta Britannian EU-eron jälkeen. Yleisiä linjoja tämän jälkeisestä ajasta on hahmoteltu erillisessä poliittisessa julistuksessa.

Siirtymäaikaa koskevat sopimus tarvitsee vielä Britannian sekä europarlamentin hyväksynnän. Vasta tämän jälkeen EU-maiden johtajat virallisesti hyväksyvät sopimuksen.

Varsinaiset neuvottelut Britannian ja EU:n pysyvästä suhteesta alkavat vasta, kun sopimus siirtymäajasta on allekirjoitettu.