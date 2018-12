Strasbourgin terroristiepäilty on kuollut, kertoo Ranskan poliisi

Joonas Kuikka, Reuters

Epäilty Strasbourgin tiistainen joulutorin ampuja Cherif Chekatt on tapettu, kertoo Ranskan poliisi torstai-iltana.

Poliisit löysivät Chekattin Strasbourgista kello kymmenen jälkeen ja ampuivat hänet hengiltä. Operaatioalueelta Neudorfin ja La Meinaun kaupunginosien suunnalta kuului laukauksia ja yllä lensi poliisihelikopteri.

Pian laukausten jälkeen Ranskan poliisi kertoi Reutersille, että yksi henkilö on kuollut, ja kyseessä on juuri Chekatt.

Ehti piileskellä kaksi vuorokautta

On kulunut tasan kaksi vuorokautta siitä, kun Chekattin epäillään avanneen tulen Strasbourgin joulutorilla.

Asemiehen luoteihin on kuollut kolme ihmistä ja useita on haavoittunut hengenvaarallisesti. Yhteensä haavoittuneita on 13.

Chekatt pääsi pakenemaan ampumispaikalta taksilla vaihdettuaan laukauksia Ranskan turvallisuusviranomaisten kanssa.

Miestä etsittiin laajassa poliisioperaatiossa ympäri Itä-Ranskaa ja Saksan länsirajalla. Etsintään osallistui yli 700 ranskalaista ja saksalaista poliisia.

Hänet löydettiin lopulta Strasbourgista Neudorfin ja La Meinaun kaupunginosien alueelta vain kaksi kilometriä etelään ampumapaikalta.

Poliisin ratkaiseva operaatio alkoi kello 22 Suomen aikaa.

Koko torstaipäivän ajan poliisi tutki Strasbourgin kaupunginosia laajoissa operaatioissa.

Syyttäjä: Perhettä kuulusteltiin

Syyttäjä kertoi, että Chekattin löytämiseksi hänen vanhempiaan, kahta veljeään ja kahta siskoaan kuulusteltiin. Yhteen perheen kotiin tehtiin kotietsintä.

Chekatt oli tehnyt aiemminkin useita rikoksia. Poliisi kertoi 29-vuotiaan miehen radikalisoituneen uskonnollisesti vankilassa.

Epäilty asemies oli Ranskan turvallisuusviranomaisten seuraama riskihenkilö.