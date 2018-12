Strasbourgiin tulleet ihmiset ampumaiskun jälkeen: ”Asioita tapahtuu ja elämän täytyy jatkua”

Maria Paldanius

1) Missä olit kun kuulit ammuskelusta?

2) Milloin ja millaisissa tunnelmissa saavuit Strasbourgiin? Mitkä ovat tunnelmat nyt?

3) Onko Ranska muuttunut mielestäsi vaarallisemmaksi?

Agnes Sarton ja Amaryllis, Ranska, Mollkirch

1.”Olimme kotonamme, noin 30 kilometrin päässä Strasbourgista länteen. Mieheni ystävä soitti ja kysyi, olemmeko kunnossa. Emme tienneet, mistä on kysymys. Avasimme tv:n ja selvisi, että kaupungissa, jossa mekin asioimme viikoittain, oli ammuttu ja ihmisiä kuollut ja haavoittunut.”

2.”Ensimmäinen reaktio oli pelästyminen ja sitä seurasi suru. Mutta itse olen luonteeltani aika fatalistinen ja uskon, että se mikä tapahtuu, tapahtuu, eikä siihen voi itse hirveästi vaikuttaa. Asioita tapahtuu ja elämän täytyy jatkua. Mutta myönnän, että koen varmasti enemmän pelkoa ja epävarmuutta nyt kun minulla on kahdeksan kuukauden ikäinen lapsi kuin jos olisin lapseton tai yksin.”

3.”Näkisin, että vaarallisuus on paikka- ja tilannekohtaista. Ehkä suuremmissa kaupungeissa tällaisten tapahtumien ja terrorismin riski on suurempi kuin pienillä paikkakunnilla. Jos kyse on terrorismista, niin se näyttää olevan lisääntymässä kaikkialla länsimaissa, ei ainoastaan Ranskassa.

Ja jos verrataan suurkaupunkien keskustoja ja syrjä-alueita, niin varmasti keskusta-alueiden kadut ovat vaarallisempia paikkoja. Mutta syrjäseuduillakin on omat ongelmansa ja riskitekijänsä. On aika vaikea määritellä vaarallisuuden astetta. Itse pyrin käyttämään maalaisjärkeä ja opettamaan sen lapsellenikin.”

David Hanna

David Hanna, Iso-Britannia, Lontoo

1. ”Olin juuri junassa matkalla Lontoosta Strasbourgiin kun kuulin ammuskelusta. Junani saapui asemalle puoli yhdentoista aikaan illalla, eli vain muutama tunti ammuskelun jälkeen. Olin menossa Euroopan parlamentilla järjestettävään konferenssiin.”

2. ”Strasbourgin asema-alue ja keskusta olivat tyhjät ja raitiovaunuliikenne seisahtunut. Kaupunki ei ole minulle ennestään tuttu, joten hakeuduin taksijonoon päästäkseni hotellille. Jono oli pitkä ja joku organisoi ihmisiä kiireellä samoihin takseihin. Se tuntui oudolta. Nousin taksiin useiden tuntemattomien ihmisten kanssa.

Perillä hotellilla taksikuski sanoi, että kyyti ei maksa mitään. Arvelin, että joku, ehkä Starsbourgin kaupunki, korvasi nämä matkat, jotta ihmiset pääsevät nopeasti turvaan. Työmatka alkoi siis varsin poikkeuksellisissa merkeissä. Nyt ajatukseni ovat uhreissa ja heidän omaisissaan. Ihan hirveä tragedia ja vielä näin joulun alla.”

3.”En sanoisi, että erityisesti Ranska olisi muuttunut vaarallisemmaksi. Terrorin uhka koskee kaikkia maita, joissa ääriryhmien edustajia on läsnä. Mikä tahansa paikka voi olla terrorin seuraava kohde. Lontoossakin ilmiö alkaa jo olla tuttu ja varotoimia on lisätty kuten täällä Ranskassakin. Itse en osaa pelätä.”

Roselyne Hakwel ja Jacqueline Lafontaine, Ranska, Pariisi

1. ”Olimme kotonamme Pariisissa kun kuulimme ammuskelusta. Junaliput Strasbourgiin oli kuitenkin jo varattu, joten emme antaneet pelon estää matkaamme. Tulimme kaupunkiin kolmeksi päiväksi työn ja joulumarkkinoiden merkeissä.”

2.”Aluksi iski pelko, mutta se sitten laantui. Tällaista tapahtuu nykyään niin paljon, että jotenkin siihen tietoon ja terrorismiuutisiin turtuu. Ensin ihminen pelästyy, mutta sopeutuu pian ajatukseen, että näin vaan tapahtui. Asioita tapahtuu ja sitä voi kuolla ihan missä ja milloin tahansa. Vähän tietenkin harmitti, että joulumarkkinat ovat kiinni koko vierailumme ajan. Onneksi niitä on muuallakin Ranskassa.”

3.”Kokemuksemme mukaan Ranska on muuttunut vaarallisemmaksi viimeisten muutaman vuoden aikana. Terrorismin uhka koskee kaikkia alueita, eikä kukaan ole turvassa. Mitä tahansa voi tapahtua, mutta pelolle ei pidä antaa valtaa.”

Amir ja Shazni

Amir ja Shazni, Malesia

1. ”Olemme matkustamassa ympäri Eurooppaa ja kuulimme ammuskelusta juuri kun olimme lähdössä Saksasta Ranskaa kohti.”

2. ”Heti maahan tultuamme meidät tutkittiin läpikotaisin, laukut, vaatteet, taskut ja kaikki. Meiltä kyseltiin, miksi olemme tulossa maahan ja mitä tekemään. Se oli aika pelottavaa, vaikka ymmärsimme, että se liittyi ammuskelutapaukseen. Huomasimme, että joulumarkkinat oli suljettu ja se oli pieni pettymys.

Majoituimme paikallisessa airbnb -asunnossa, jossa yhdessä asukkaiden kanssa seurasimme uutisia TV:stä ja noudatimme Ranskan poliisin ohjeita siitä, missä voi liikkua ja milloin. Olemme vähän peloissamme, emmekä aio jäädä kaupunkiin niin pitkäksi aikaa kuin aluksi suunnittelimme.”

3. ”Vaikuttaa siltä, että koko Eurooppa ja Länsimaat ovat muuttumassa vaarallisemmiksi ja pelottavammiksi. Terroristit voivat iskeä ihan minne vaan, eikä koskaan voi tietää mitä tapahtuu. Eikä meillä Malesiassakaan ole enää niin rauhallista kuin ennen. Maailma on muuttumassa vaarallisemmaksi. Mutta ei voi muuta kuin jatkaa elämää.”