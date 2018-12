Lontoon joulutorilla terrorismi ei pelota: ”Jos sellaista tapahtuisi, ei sille sillä hetkellä mitään voisi”

Ida Roivainen

Lähellä Piccadilly Circusta, Lancaster-aukion joulutorilla keskiviikko sujuu rauhaisasti, vaikka edellisiltana Ranskan Strasbourgissa aseistanut mies hyökkäsi väkijoukon kimppuun.

Lontoossa joulutoria ympäröi isojen rekkojen muodostama panssari, ja kymmenkunta neonkeltaisiin liiveihin sonnustautunutta turvahenkilöä parveilee siellä täällä. Kasseja vilkuillaan satunnaisesti. Muuten on kuin mikä tahansa arkipäivä.

Englannin Cambridgesta Lontooseen tulleet Jackie ja Vanessa Antrobus suhtautuvat tapahtuneeseen tyynesti.

– Kun kuulee jostakin tällaisesta, se on tietenkin kammottavaa. Mutta sen ei saa antaa vaikuttaa itseensä, muuten ei voi enää poistua kotoaan, Jackie toteaa.

Vanessa Antrobus on myös sitä mieltä, että jos joka paikassa odottaisi täydellinen turvamiesten armeija, se jo itsessään aiheuttaisi ihmisissä levottomuutta.

– Totta kai tällaiset iskut saavat varovaisemmaksi, kun vaikkapa liikkuu Lontoon keskustassa. Mutta se ei silti estä meitä tulemasta tänne, Vanessa sanoo.

Myöskään joulutorilla lettuja myyvä ranskalainen Marie Courvoisier ei ole antanut pelolle valtaa.

– Ei minua pelota, koska jos sellaista tapahtuisi, ei sille sillä hetkellä mitään voisi.

Mainos (Teksti jatkuu alla)

– Se on tietenkin vakavaa, että meillä on tällaisia tapauksia Ranskassa ja muualla maailmassa ja että tietyt ihmiset vain menevät ja hyökkäävät ihmisten kimppuun. Toivon, ettei sellaista tapahdu Lontoossa eikä missään muuallakaan, koska se on kamalaa uhreille ja heidän perheilleen, Courvoisier lisää.

Joulutorilla lettuja myynyt Marie Courvoisier pitää toistuvia terrori-iskuja Ranskassa vakavana asiana.

Samoilla linjoilla on myös Australiasta Lontooseen lomailemaan tulleet Richard, Lynette ja Jennifer Bouvier.

He ovat sitä mieltä, että vaikka terroriteot ovat aina järkyttäviä, turisteina on myös helppoa elää kuplassa, jossa ajattelee, ettei mitään pahaa voisi tapahtua itselle.

– Kun matkustaa toiseen maahan, kaikki on niin uutta ja innostavaa, että terrorismi tai sen uhka ovat viimeisinä mielessä. Ehkä se tekee iskuista myös niin kammottavia, että ne tapahtuvat ihmisten turvallisessa tilassa, Lynette Bouvier sanoo.

Lue myös: Ranskan poliisi jahtasi kaksi ihmistä Strasbourgin joulumarkkinoilla surmannutta