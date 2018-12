Vangittu ukrainalainen elokuvaohjaaja Oleg Sentsov palkittiin Euroopan parlamentin Saharov-palkinnolla

Maria Paldanius

Suosituilla joulumarkkinoilla eilen tapahtuneen ampumavälikohtauksen shokeeraamassa Strasbourgissa juhlistettiin tänään ukrainalaista elokuvaohjaaja ja kirjailija Oleg Sentsovia, jolle Euroopan parlamentti myönsi vuoden 2018 mielipiteenvapauden Saharov-palkinnon.

Jamalin alueella, Pohjois-Venäjällä jo kolmatta vuotta vangittuna olevaa Sentsovia edustivat tilaisuudessa hänen serkkunsa ja lakimiehensä.

#Free Oleg Sentsov -kannanotoilla varustetut, elokuvaohjaaja ja kirjailija Oleg Sentsovin vapauttamista puoltavat julisteet nousivat ilmaan kuulijakunnan keskeltä. Vuonna 2015, vangitsemisen aikaan Sentsovista otettu, terveyttä ja elinvoimaa huokuva valokuva taustoitti hänen vankilassa kirjoittamaansa kiitospuhetta.

"Ei ole tärkeää, miten pitkään ihminen elää"

– Valitettavasti en pysty olemaan siellä teidän kanssanne tänään. Olen kiitollinen tästä palkinnosta ja haluan uskoa myös ansainneeni sen oman työni ja sanojeni kautta. Sanat ovat kansakunnan tärkein työkalu, joita voi käyttää monin tavoin. Minä haluan käyttää niitä ihmisoikeuksien puolesta. Ei ole tärkeää, miten pitkään ihminen elää, vaan miten, Sentsov kirjoitti.

Paikalla oli parlamentin edustuston lisäksi median edustajia yli 30 maasta. Palkinnonluovutustilaisuudessa ja sitä edeltäneessä tiedotustilaisuudessa Sentsovia edustivat hänen serkkunsa Natalia Kaplan ja lakimiehensä Dmitriy Dinze.

– Saatuaan tiedon palkinnosta vankilaan Sentsov oli yllättynyt ja ilahtunut. Mutta ennen kaikkea hän halusi korostaa sen symbolista merkitystä ja muistuttaa, että Venäjällä on hänen lisäkseen liki 70 ukrainalaista poliittista vankia. He ovat vankeina vain siksi, että ovat ukrainalaisia, Dinze lausui.

Lyhyellä videolla näkyi Sentsov kolmen vankilavuoden jälkeen. Terveys ja elinvoimaisuus eivät niistä enää välity. Kaikkiaan 145 päivää kestänyt, lokakuussa päättynyt syömälakko on kuihduttanut Sentsovin tyystin. Tärkeimmät sisäelimet ovat kärsineet ja loppukesästä hän kävi lähellä kuolemaa. Sentsov vaati lakollaan ukrainalaisten poliittisten vankien vapauttamista Venäjän vankiloista.

– Sentsov lopetti syömälakkonsa, koska häntä uhattiin pakkosyötöllä. Hän ei ole murtunut vaan sinnittelee ja on toipumaan päin. Hänen tilansa on vakaa. Nälkälakko ei valitettavasti tuonut muutosta tilanteeseen, mutta me jatkamme taistelua, Kaplan toteaa.

”Me emme anna periksi”

Venäjän turvallisuuspalvelu pidätti Sentsovin Krimin niemimaalla, Simferopolin kaupungissa toukokuussa 2014. Krimin liittämistä Venäjään avoimesti kritisoinut elokuvaohjaaja tuomittiin 20 vuodeksi vankilaan terroritoiminnan suunnittelusta ja johtamisesta alueen venäläistä hallintoa vastaan. Sentsov on kiistänyt syytteet. Tuomiota pidetään poliittisena ja Sentsovin vapauttamisen puolesta taistellaan ympäri maailmaa.

Mainos (Teksti jatkuu alla)

– Todisteet Sentsovia vastaan ovat olleet aivan tuulesta temmattuja. Minkäänlaista todellista näyttöä terroritekojen tai rikollisen toiminnan suunnittelusta ei löydetty. Myös syyttäjän avaintodistaja perui alkuperäisen tunnustuksensa ja myönsi antaneensa sen kidutettuna, Kaplan sanoo.

Kaplan on edustanut Sentsovia ja puhunut hänen puolestaan niin Ukrainassa kuin Ukrainan ulkopuolella useissa eri yhteyksissä, kuten elokuvafestivaaleilla ja ihmisoikeuksia ajavien järjestöjen tilaisuuksissa. Viime kesänä hän vieraili myös Helsingissä.

Kaplanin mukaan aktiivinen kampanjointi on ainoa tie Sentsovin ja muiden poliittisten vankien vapautumiseen. Myös Sentsov näkee kampanjoinnin tärkeänä työkaluna, jonka nojalla hän voi vankilastakin käsin vaikuttaa Venäjän hallitukseen ja edesauttaa yhteiskunnallista muutosta.

– Putinin kannibalistisen hallituksen olisi pitänyt kaatua jo kauan sitten. Toivon, että se tapahtuu tulevien vuosien aikana. Me emme anna periksi. Taistelemme loppuun asti Sentsovin ja muiden ukrainalaisten vankien vapauttamisen puolesta, Kaplan vakuutti.

– Ukraina ei pysty yksin ratkaisemaan tätä asiaa ja siksi tarvitsemme kaiken mahdollisen kansainvälisen avun. Meitä on onneksi autettu, emmekä ole jääneet yksin. Mitä tulee vapautumiseen, haluan uskoa, että se on vielä mahdollista, hän lisäsi.

Minuutin hiljainen hetki

Venäläisen fyysikon ja toisinajattelija Andrei Saharovin (1921–1989) mukaan nimetty, ihmisoikeuksille kunniaa tekevä Saharov-palkinto myönnettiin ensimmäisen kerran vuonna 1988.

Euroopan parlamentin kuvauksen mukaan palkinto myönnetään henkilöille, jotka ovat poikkeuksellisella tavalla edistäneet ihmisoikeuksia maailmanlaajuisesti. Samalla se toimii myös työkaluna ihmisoikeusloukkauksien kirkastamiseksi, sekä tuen osoituksena palkinnonsaajille ja heidän päämäärilleen.

– Tämä palkinto on kunnianosoitus Sentsovin peräänantamattomalle työlle ihmisoikeuksien edistämiseksi. Emme voi kuin ihailla hänen rohkeuttaan, päättäväisyyttään, järkkymättömiä arvojaan ja haluaan taistella oikeuden toteutumisen puolesta, palkintolautankunta lausui.

Palkintoseminaari päättyi minuutin mittaiseen hiljaiseen hetkeen. Se oli osoitettu Saharov-palkinnon saaneelle Oleg Sentsoville, mutta samalla se oli kunnianosoitus myös eilisen ampumavälikohtauksen uhreille ja heidän omaisilleen.