Paikalliset eivät yllättyneet Strasbourgin tapahtumista – ”Tarkastukset tehdään usein huolimattomasti”

Strasbourg

Iida Ahonen

– Päällimmäinen tunne eilisillan jälkeen on järkytys, kaksi nuorta nimettöminä pysyttelevää strasbourgilaismiestä toteaa lähellä tiistai-illan ampumispaikkaa.

He kuulivat tiistai-illan ampumisen, mutta eivät nähneet mitään. Heille ei ollut täysi yllätys, että joulutorien aikana tapahtui väkivaltainen hyökkäys.

Miesten työpaikka on pienellä sivukadulla, jonka poliisi oli sulkenut keskiviikkoaamuna. He odottelivat pääsyä töihin. Useampi katu lähellä kaupungin keskeistä Place Kléber -aukiota on suljettuna, eikä poliisi osaa vielä kertoa katujen avautumisaikaa. Ihmisiä ohjataan kiertoreiteille.

Nuorten miesten mielestä kaupungin turvatoimissa on kuitenkin parantamisen varaa, vaikka joulutorialue on turvatarkastusten ympäröimä.

– Tarkastukset tehdään usein huolimattomasti, ja ne voi helposti kiertää. Tarkastukset alkavat vasta kohtalaisen myöhään aamulla, joten jos jotain haluaa tehdä, ydinkeskustaan pääsee vaivatta ilman laukkutarkastusta. Voi vaikka mennä kahville odotellessaan ja hyökätä, kun väkeä on kertynyt paikalle tarpeeksi, he analysoivat.

Poliisit olivat eristäneet alueen, jossa tiistai-iltainen ampuminen tapahtui Strasbourgissa keskiviikkona.

Useampi paikallinen jakoi keskiviikkoaamuna miesten näkemyksen turvatoimien riittämättömyydestä.

– Selvästikään turvatoimia ei ole tarpeeksi, kun tällaista tapahtuu. Kyllä minua eilisillan jälkeen pelottaa, töihin matkalla ollut nuori nainen toteaa.

Strasbourgin keskusta on keskiviikkona aamupäivällä omituisessa välitilassa. Kadut kumisevat lähes tyhjyyttään, mutta pakettiautot toimittavat kuormiaan kaupoille kuin tavallisena aamuna. Tuhannet turistit tuntuvat kaikonneen täysin muutamia ryhmiä lukuun ottamatta, mutta paikalliset matkustavat töihin normaalisti kulkevilla raitiovaunuilla ja kertaavat tapahtumia puhelimitse.

– En vielä edes tajua, että tämä tapahtui, ohikulkeva mies selittää puhelimessa kadulla, missä ampuminen tapahtui.

Joulutorit ovat Strasbourgissa keskiviikkona kiinni, mutta osaa kaupoista avattiin aamulla. Nimettömänä pysyttelevä turistikaupan myyjä oli nähnyt eilisillan tapahtumat, eikä halunnut puhua niistä enempää.

– Näin ihmisiä, joita oli ammuttu. Se oli todella järkyttävää, nainen kertoo lähes kyynelehtien.

Kaupunkiin joulumarkkinoita varten tulleiden ranskalaisten Brigitte Petit’n ja Corine Trenbüer’n hotelli sijaitsee vain noin sadan metrin päässä tapahtumapaikasta. He olivat palanneet hotellille eilen illalla juuri ennen kuin ampuminen alkoi, eivätkä nähneet mitään.

– Illalla hotellilla näimme perheidensä kanssa lapsia, jotka näyttivät aika järkyttyneiltä. Lapsille tämä on varmasti kamalaa.

Petit ja Trenbüer ovat tunteneet olonsa turvalliseksi Strasbourgissa koko oleskelunsa ajan. Heidän mielestään myös turvatarkastukset toimivat hyvin.

– Ei tässä liikaa pelota. Pitää jatkaa elämää. Jos matkamme olisi varattu ensi viikolle, olisimme varmaan tulleet tänne tapahtumista huolimatta.

