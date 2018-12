Ranska on hälytystilassa uusien iskujen varalta — Terrori-iskusta epäiltyä asemiestä jahdataan helikopterien ja satojen poliisien voimin

Ainakin kolme on kuollut ja 12 loukkaantunut ammuskelussa Ranskan Strasbourgin suosituilla joulumarkkinoilla. Ranska on kiristänyt turvatoimia rajoillaan ja joulumarkkinoilla uusien iskujen estämiseksi. Ihmisiä kehotetaan pysymään sisätiloissa. Poliisi on löytänyt ampujan kotoa räjähteitä.