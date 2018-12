Nunnat kavalsivat katolisen koulun varoja ja lähtivät uhkapelaamaan Las Vegasiin

Ilkka Timonen

Kaksi nunnaa myöntää kavaltaneensa varoja Kaliforniassa sijaitsevasta katolisesta koulusta 500 000 dollaria ja käyttäneensä rahat uhkapeleihin Las Vegasissa, kertoo BBC.

Sisaret Mary Kreuper ja Lana Chang ottivat rahat St James'in katolisesta koulusta Torrancessa, joka sijaitsee lähellä Los Angelesia. Parin kerrotaan olevan parhaita ystäviä. He ottivat rahat tililtä, johon on maksettu lukukausimaksuja ja lahjoituksia.

Hiljattain eläköityneet sisaret kertoivat katuvansa tekoaan.

Mary Kreuper oli koulun rehtori 29 vuotta, Lana Chang työskenteli siellä opettajana 20 vuotta. Heidän epäillään varastaneen rahat ainakin vuosikymmenen aikana käytettäväksi matkustamiseen ja uhkapelaamiseen.

Ei rikossyytettä

St James'in katolinen kirkko ilmoitti maanantaina sisarten ilmaisseen "syvää katumusta" tekonsa takia. Poliisia on informoitu tapauksesta, mutta rikossyytteitä heitä vastaan ei aiota nostaa.

"Sisaret ovat vahvistaneet varojen varastamisen ja he ovat auttaneet tutkimuksia", kertoi sisarten nunnakunta Sisters of St Joseph of Carondelet lausunnossa verkkosivuillaan.

"Yhteisömme on huolestunut ja surullinen tapahtuneen johdosta ja valittaa vahinkoa, joka on kohdistunut suhteelle koulun perheisiin.

Koululaisten vanhemmille kerrottiin tapahtuneesta aiemmin tässä kuussa.

Los Angelesin arkkihiippakunta sanoi kirkon löytäneen rahojen puuttumisen rutiinitarkastuksen yhteydessä.