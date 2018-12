Mellakoiden pelätään jatkuvan Ranskassa tänään

Jussi Orell

Ranskan pääkaupungissa Pariisissa jännitetään, miten laajoina niin sanottujen keltaliivien protestit tänään lauantaina jatkuvat. Viime viikonlopun mellakan jälkien korjaamisessa on päästy vasta alkuun, kun uusia rähinöitä jo pelätään.

Pariisissa olevan Lännen Median toimittajan Katja Ihatsun mukaan kaupungin keskusta on täynnä ikkunansirpaleita ja joka toinen pankkiautomaatti on pirstaleina.

Kolme viikkoa jatkunut keltaliivien mielenosoitusaalto kärjistyi Pariisissa viikko sitten väkivaltaiseksi mellakaksi. Sen jäljiltä 226 ihmistä on saanut syytteen ja yhdeksän on saanut vankeustuomion, uutisoi Le Parisien. Lisäksi neljä henkilöä on kuollut protesteissa.

Viranomaiset ovat varautuneet tämänpäiväisiin mielenosoituksiin poikkeuksellisen järein turvatoimin. Ympäri maata jalkautuu lähes 90 000 poliisia, joista 8000 on komennettu takaamaan turvallisuus Pariisissa, jonka katukuvassa näkyy myös sotilasajoneuvoja. Joitain osia kaupungista on suljettu.

Aluksi polttoaineiden hinnankorotuksia vastustaneen keltaliiviliikkeen kritiikki on laajentunut koskemaan pienituloisten kansalaisten elinolojen kurjistumista ylipäätään. Arvostelu on henkilöitynyt presidentti Emmanuel Macroniin, jota on kriisin edetessä arvosteltu ministerien selän taakse pakenemisesta.

Tunteita ei ole juuri rauhoittanut se, että 6,5 sentin dieselkorotus peruttiin. Litra dieseliä maksaa Ranskassa nyt noin 1,45 euroa. Sen hinta on noussut vuodessa viidenneksellä.

Hallitus suunnitteli alun perin korottavansa diesel-veroa neljänä vuonna peräkkäin.

Dieselin keskihinta Suomessa oli pääkaupunkiseudulla lauantaina 1, 456 euroa litralta polttoaine.net -verkkosivuston mukaan.