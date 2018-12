"Le Cost Killeristä" tuli traaginen hahmo – Carlos Ghosn tunnetaan Nissanin pelastajana, joka nautti bisnesmaailman supertähteydestä

Anna Kilponen

Carlos Ghosnin, 64, pitkä ja menestyksekäs ura autoteollisuudessa on kokenut mahalaskun, sillä hän istuu parhaillaan japanilaisessa vankilassa taloussotkujensa vuoksi.

Useissa johtavissa asemissa autojätti Renault-Nissan-Mitsubishillä toiminut Ghosn pidätettiin 19. marraskuuta Japanissa epäiltynä yhtiön rahojen kavaltamisesta ja veronkierron peittelystä. Jos hänet todetaan syylliseksi, häntä voi odottaa jopa kymmenen vuoden tuomio.

Vyyhti alkoi purkautua Nissanin tutkittua kuukausien ajan Ghosnin ja Nissanin entisen toimitusjohtajan Greg Kellyn toimia. Uutistoimisto Reutersin ja japanilaismedioiden tietojen mukaan he yrittivät pimittää Ghosnin yli 77 miljoonaan palkkioita vuosien 2010–2015 ajalta.

Jo aiemmin Ghosnia on epäilty lähes 40 miljoonan euron tulojen salaamisesta Japanin verottajalta. Hänen epäillään myös kavaltaneen yhtiön rahoja vuosien ajan, sillä Japanin yleisradioyhtiö NHK:n mukaan hän on ostanut rahoillaan muun muassa hulppeita kiinteistöjä Libanonista, Brasiliasta, Ranskasta ja Hollannista.

Ghosnilla on ollut paljon valtaa Renault-Nissan-Mitsubishillä, sillä hän on toiminut sekä toimitusjohtajana että hallituksen puheenjohtajana Nissanilla ja Renaultilla sekä ensiksi mainitussa yhteenliittymässä. Vuonna 2016 hän nousi Mitsubishi Motorsin hallituksen puheenjohtajaksi.

Nissanin johdossa Ghosn aloitti vuonna 2001, ja sen jälkeen siitä on tullut yksi maailman kannattavimmista yhtiöistä, joka on laajentunut muun muassa Brasilian, Kiinan, Intian, Venäjän markkinoille.

Useissa maailman medioissa on ihmetelty, miten Ghosn mahdollisesti päätyi konnuuden teille kavaltamaan yhtiön rahoja, vaikka hänelle maksetut palkkiot liikkuivat summissa (liki 20 miljoonaa), joista moni ei voisi edes uneksia.

Syntyperältään libanonilaista Ghosnia voisi luonnehtia monen kulttuurin kasvatiksi, sillä hän on syntynyt vuonna 1954 Brasiliassa, varttunut Libanonissa ja kouluttautunut insinööriksi Ranskassa. Esimerkiksi Nissan kertoo sivuillaan Ghosnin puhuvan sujuvasti portugalia, arabiaa, englantia ja ranskaa.

Carlos Ghosn on tehnyt pitkän uran autoteollisuuden parissa. Hän aloitti uransa Michelinin rengasfirmasta Ranskasta vuonna 1981 ja eteni siellä johtavaan asemaan 1990-luvulla. Siitä lähtien hän ollut suuri vaikuttaja autoteollisuudessa.

Brittiläisen The Telegraph-lehden mukaan Ghosnista tuli eräänlainen bisnesmaailman supertähti vuoden 1999 jälkeen, kun hän sulautti Renaultin ja Nissanin tiiviimmin yhteen ja nosti konkurssin partaalla olleet autojätit uuteen nousuun. Hän myös uudisti yhtiön toimintakulttuuria.

Liitoksen seurauksena Nissan omistaa 15 prosenttia Renaultista ja Renault puolestaan 43 prosenttia Nissanista.

Japanissa automoguli Ghosn on ollut yksi suosituimmista ulkomaisista yritysjohtajista. The Telegraphin mukaan Japanissa järjestettiin vuonna 2011 kysely, jossa tiedusteltiin, kenen pitäisi johtaa maata: siinä Carlos Ghosn tuli seitsemänneksi – hänen onnistui ohittaa jopa yhdeksänneksi tullut Barack Obama.

The New York Timesissa Carlos Ghosnia puolestaan on luonnehdittu energiseksi, loisteliaan uran tehneeksi mieheksi, joka nukkuu vähän ja tekee paljon töitä.

Ghosn tunnetaan lempinimellä "Le Cost Killer" (kulujen tappaja), joka viitannee hänen ankaraan säästö- ja leikkauspolitiikkaansa. The New York Timesin mukaan se on kuin talousmaailmaan sijoittuvan toimintaelokuvan sankarin nimi.

Viime päivien uutisoinnin myötä hänestä tosin on käytetty pikemminkin nimeä "traaginen sankari".