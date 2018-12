Luxemburg aikoo laillistaa kannabiksen ensimmäisenä EU-maana

Meanwhile in Finland

Ja samaan aikaan Suomessa Eviran ja Fimean viranomaiset tekevät kaikkensa jopa CBD-tuotteiden myynnin estämiseksi.



Fimea on kunnostautunut väittämään vuosikaudet, ettei lääkekannabiksen tehosta ole riittävästi tutkittua tietoa, vaikka tutkimuksia on kymmeniä tuhansia ja lisää tulee joka päivä. Fimea uhkailee lääkekannabista määränneitä erikoislääkäreitä oikeuksien menettämisillä ja tilanne menee koko ajan tiukempaan suuntaan. Fimean tavoite on, ettei lääkekannabista määrättäisi Suomessa lainkaan.



Muissa maissa tilanteen kehitys on huomattu ja politiikkaa reivattu sen mukaisesti sallivammaksi. Mistä johtuu suomalaisen virkamiehen syvä inho kannabista kohtaan? Miksi juuri Suomessa asenteet ovat konservatiivisemmat kuin muualla?



Laillistamisesta on saatu tähän mennessä pääasiassa hyviä kokemuksia. Opidioiden käyttö ja yliannokset ovat vähentyneet radikaalisti, eivätkä nuoret käytä kannabista aiempaa enemmän. Rahaa tulee veroista valtion kirstuun, jota sitten voidaan hyödyntää huumehaittojen vähentämiseen ja avun tarjoamiseen.



Suomalaisten viranomaisten kanssa on myös mahdotonta käydä asiallista keskustelua. Keskustelusta yleensä kieltäydytään ja asenne kysyjää kohtaan on alentava. Esimerkiksi Fimean lääkeaineiden luokittelusta vastaava henkilö kertoi, ettei hänen mielestään hampusta valmistettuja tuotteita, kuten terveellisiä siemeniä, voi kukaan tarvita. Lähtökohta on siis se, että kaikilla hampputuotteiden valmistajilla on aina pahat mielessä. Ei pidetä edes mahdollisena, että näitä tuotteita voisi joku tarvita. Tästä mielipiteestä ei sitten tingitä.

