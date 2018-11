Miljarditulleja määrännyt Trump näkee ilmassa merkkejä diilistä Kiinan kanssa

Katja Ihatsu, Seppo Ylönen, Reuters

Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin uhkaus määrätä lisää tulleja Kiinan tuontitavaroille varjostaa maailman suurimpien talousmahtien eli G20-ryhmän perjantaina alkanutta kokousta Argentiinan pääkaupungissa Buenos Airesissa.

Yhdysvallat ja Kiina ovat maailman kaksi suurinta taloutta. Ne ovat määränneet toisilleen satojen miljardien lisätullit.

Trump ja Kiinan presidentti Xi Jinping keskustelevat tullikiistasta päivällispöydässä lauantaina.

Xi yrittää taivuttaa Trumpin luopumaan seuraavasta korotuksesta. Trump on ilmoittanut, että Yhdysvallat nostaa tammikuussa kiinalaisten tuontitavaroiden tullimaksut nykyisestä kymmenestä prosentista 25:een. Kyse on tavaravuoresta, jonka suuruus on 200 miljardia dollaria.

Trump sanoi Buenos Airesiin saavuttuaan, että ilmassa on joitakin hyviä merkkejä kauppakiistojen ratkeamisesta Kiinan kanssa.

– Työskentelemme erittäin kovasti. Jos voimme saada aikaiseksi diilin, olisi se hyvä asia, Luulen että he haluavat sitä. Luulen että mekin haluamme, Trump pyöritteli.

Yhdysvaltain kauppavaltuutettu Robert Lighthizer sanoi, että Trumpilla ja Xillä on hyvä henkilökemia. "Olisin hyvin yllättynyt, jos heidän tapaamisensa ei olisi menestys".

Trump ei aio tavata Buenos Airesissa kahden kesken Venäjän presidenttiä Vladimir Putinia.

Syynä on Trumpin mukaan "yksinomaan Ukraina". Venäjä valtasi sunnuntaina kolme ukrainalaista sota-alusta Krimin niemimaan lähivesillä. Alusten miehistöt, yhteensä 24 ukrainalaista merimiestä, on viety vankilaan Moskovan lähistölle.

Mainos (Teksti jatkuu alla)

Yksi seuratuimmista johtajista Buenos Airesissa on Saudi-Arabian kruununprinssi Mohammed bin Salman.

Samaan aikaan Argentiinan oikeuslaitos on pohtinut syytteiden nostamista kruununprinssiä vastaan. Ihmisoikeusjärjestö Human Rights Watch on kehottanut nostamaan syytteet Jemenin sodan ihmisoikeusrikkomusten ja toimittaja Jamal Khashoggin murhan takia.

Argentiinan lainsäädäntö mahdollistaa syytteiden nostamisen syytetyn asuinmaasta riippumatta.

Venäjän presidentti Vladimir Putin ja kruununprinssi Mohammed löivät kämmenillään ylävitoset kokouksen aluksi. Kruununprinssi oli myös mukana "perhekuvassa", joka otettiin G20-kokouksen aluksi.

Buenos Airesiin oli myös suunniteltu Mohammed bin Salmanin ja Turkin presidentin Recep Tayyip Erdoğanin kahdenkeskistä tapaamista. Se olisi ensimmäinen sen jälkeen, kun Khashoggi murhattiin Saudi-Arabian konsulaatissa Istanbulissa.

G20-ryhmään kuuluu maailman 19 vaurainta valtiota ja Euroopan unioni.

G20-kokoukset keräävät paljon mielenosoittajia, jotka ovat nyt protestoineet muun muassa Argentiinan kokousisännyyttä samaan aikaan, kun maan kansalaisten palveluja on talouskriisissä leikattu.

Viranomaiset ovat varautuneet mielenilmaisuihin massiivisin turvatoimin. Buenos Airesin asukkaille on myönnetty vapaapäivä ja heitä on kehotettu lähtemään pois kaupungista tai pysymään kodeissaan.