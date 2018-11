Järjestö: Joululomat ovat tyttöjen silpomisen sesonkiaikaa

Naisiin kohdistuvaa väkivaltaa vastaan työskentelevä Solidaarisuus-järjestö tiedottaa, että joulun aika on tyttöjen sukuelinten silpomista harjoittavissa yhteisöissä sesonkiaikaa tyttöjen ympärileikkauksille.

Myös Suomessa tämä ilmiö koskettaa monia. Yhtenä riskinä on tyttöjen lähettäminen ulkomaille ympärileikkausta varten.

Järjestö haluaa vaikuttaa silpomisperinteeseen sen juurilla Itä-Afrikassa, ja mainitsee esimerkkinä kristityn kisii-heimon Lounais-Keniassa. Heimon tytöistä lähes jokainen joutuu ympärileikatuksi lapsena.

– Kisii-yhteisössä silpomisen juurisyy on aikuistumisriitissä, jonka tarkoitus on taata tytön siveys. Vanhemmat tekevät raadollisia valintoja tytön avioliittokelpoisuuden takaamiseksi. He haluavat säästää tytöt pilkalta ja eristämiseltä. Kisii-yhteisössä nimenomaan silpomattomia tyttöjä usein säälitään, ei silvottuja, kertoo Solidaarisuuden tasa-arvoasiantuntija Maria Väkiparta tiedotteessa.

Tyttöjä ei silvota julmuuden takia vaan siksi, että sen vilpittömästi ajatellaan olevan hyväksi tytöille.

– Kerrotaan, että silpomaton tyttö ei voi saada lapsia. Hänestä tulee hedelmätön, paikallinen asiantuntija Grace Kerubo avaa.

Vaikka silpominen kiellettiin Keniassa lailla seitsemän vuotta sitten, kyseinen heimo jatkaa perinnettä.

– Vaikka silpomisen yleisyys on laskenut koko maan tasolla Keniassa, maahan on jäänyt alueita, joilla silpominen ei ole vähentynyt lain myötä, kertoo Väkiparta.

Lain voimaan tulon myötä salaa silpomiset ja naapurimaihin silvottavaksi lähettäminen ovat nousseet ongelmiksi. Lisäksi toimenpide tehdään entistä nuoremmille tytöille.

Silpominen on yleistä koulujen loma-aikoihin, jotta silvotulla tytöllä olisi aikaa toipua ennen koulujen alkamista.

Tytöille järjestetään turvaleirejä, joille silpomisen uhkaamat lapset pääsevät loma-ajoiksi turvaan ja saavat kulttuuriin sidonnaisesta tavasta tietoa ja myyttien purkamista.

Järjestön tiedotteen mukaan maailmassa elää arvioiden mukaan yli 200 miljoonaa tyttöä ja naista, joiden sukuelimet on silvottu. Tapaa esiintyy kymmenissä maissa, eikä se liity mihinkään yksittäiseen uskontoon.