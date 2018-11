Helsingin ja Tallinnan välistä tunnelihanketta viedään eteenpäin – Talsingin muodostavan jättiprojektin hintaa ei tiedetä

Virpi Niemistö

Suomen liikenne- ja viestintäministerin Anne Bernerin (kesk.) mukaan Helsingin ja Tallinnan välinen tunneli olisi merkittävä asia koko Euroopalle.

– Yhdessä Rail Baltican kanssa tunneli muodostaisi nopean yhteyden Keski-Eurooppaan ja myös Aasiaan. Tässä hankkeessa tarvitaan äärimmäisen hyvää suunnittelu- ja taustatyötä, ja se tulee tehdä kaikissa vaiheissa tiiviissä yhteistyössä Viron kanssa, Berner totesi tiedotustilaisuudessa.

Berner puhui tunnelista perjantaina Viron talous- ja infrastruktuuriministeri Kadri Simsonin kanssa.

Realismia on kuitenkin se, ettei tunneliprojektista ole lopullisia päätöksiä, sen hintaa ei tiedetä ja sen rahoitus on auki.

Bernerin mukaan miljardien projekti vaatii EU-rahoituksen lisäksi myös valtioiden ja yksityisten tahojen osallistumista. Tunnelin on arvioitu eri pohdinnoissa maksavan 7–20 miljardia euroa.

Julkisuudessa esillä on ollut virkamieshankkeen lisäksi liikemies Peter Westerbackan ideoima tunneliprojekti.

Kadri Simson pohdiskeli tiedotustilaisuudessa Westerbackan hankkeen ripeän aikataulun toteuttamiskelpoisuutta.

Suomen ja Viron ympäristöministeriöt pitävät tärkeänä, että maat koordinoivat myös tunnelin ympäristövaikutusten arviointien tekemisen molemmissa maissa. Jo tähän voi kulua aikaa noin 5-6 vuotta.

Berner painottaa myös sekä tavara- että henkilöliikenteen kulun välttämättömyyttä tunnelissa.

Tunnelin mahdollisen toteutumisen aikataulusta ei ole vielä tietoa. Tiedotustilaisuudessa kysyttiinkin, kuinka monen sukupolven hanke siitä on tulossa.

Tunneliprojektissa ovat mukana myös Helsingin ja Tallinnan kaupungit. Tallinnan varapormestari Andrei Novikov puhui jo perjantaina luontevasti 1,5 miljoonan asukkaan Talsingin muodostumisesta.

Helsingin pormestari Jan Vapaavuori totesi aiemmin lokakuussa, ettei tunnelihankkeen käynnistyminen ole realismia, vaikka se ideatasolla on valtava mahdollisuus (KL 27.9.).

Liikenne- ja viestintäministeri Berner kertoi Suomen sitoutuvan jo nyt tiiviimmin Rail Balticaan.

– Rail Baltica on tärkeä uusi reitti Suomen kuljetuksille keskeisille markkina-alueille. Suomi on siksi päättänyt valmistautua liittymään osakkaaksi Rail Balticaa koordinoivaan yhteisyritykseen RB Rail AS, jotta hankkeen valmistuminen nopeutuisi.

Suomi on kuitenkin asettanut mukaantulolle ehtoja. RB Rail AS -yhteisyrityksen tulee vastata kaikkien koko hanketta koskevien asioiden koordinoinnista, esimerkiksi EU-rahoituksen tulee kulkea sen kautta. Kilpailutuksille tulee laatia hankintojen läpinäkyvyyden takaavat ohjeet. Yhtiön johto ja hallinto tulee saada ammattimaiselle tasolle.

Rail Baltica on liikennehanke, jossa rakennetaan ratayhteys Varsovasta Baltian maiden läpi Tallinnaan. Rail Baltica kuuluu EU:n TEN-T -ohjelman ydinverkkoon.