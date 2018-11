Pääministeri ja tuhannet lapset napit vastakkain Australiassa – koululaisten liikehdintä ilmaston puolesta leviää

Katja Ihatsu, Reuters

Tuhannet lapset marssivat ulos kouluistaan kesken koulupäivän perjantaina eri puolilla Australiaa. Kyse oli protestista hallituksen ilmastopolitiikkaa vastaan.

Lapset, heidän vanhempansa ja opettajansa kokoontuivat Sydneyn keskustan yrityskeskittymään lounasaikaan. He huusivat "ScoMo's got to go" eli kertoivat haluavansa eroon maan tuoreesta pääministeri Scott Morrisonista. Morrison on juuri matkustanut Argentiinan Buenos Airesiin G20-ryhmän huippukokoukseen.

Vastaavia protesteja järjestettiin muun muassa Melbournessa, Brisbanessa ja Perthissa. Australian ilmastoprotestit saivat kipinän pääkaupungissa Canberrassa aiemmin tällä viikollä koululaisten järjestämästä mielenosoituksesta.

– Tämä on vasta alkua. Tämä on ensimmäinen lakkomme, ensimmäinen kerta kun liikehdimme. Me jatkamme kampanjointia, kunnes jotakin tapahtuu, yksi protestia johtaneista sanoi koulupukuihin pukeutuneelle, huutavalle väkijoukolle.

Australian hiilidioksidipäästöt ovat maailman suurimpia verrattuna asukaslukuun, mikä johtuu sen riippuvuudesta hiilivoimaloihin. Tänä vuonna maan konservatiivihallitus heikensi sitoutumistaan Pariisin kansainväliseen ilmastosopimukseen.

Energiapolitiikka jakaa konservatiivileirin syvästi kahtia. Ilmastomuutoksen epäilijät vaikuttivat edellisen pääministerin Malcolm Turnbullin väistymiseen viime elokuussa.

Morrison on jo ehtinyt arvostella koululaisten protesteja. Hänen mukaansa kouluissa tulisi keskittyä oppimiseen, ei aktivismiin. Ympäristöministeri Matt Canavanin mukaan protestointi opettaa lapset epäonnistumaan.

– Käveleminen ulos koulusta ja protestointi, siitä ei opi mitään. Protesteista oppii parhaiten sen, miten jonottaa työttömyysturvajonoissa, koska sitä heidän tulevaisuutensa on, Canacan sanoi radiohaastattelussa.

Lasten opettajat ja vanhemmat olivat eri mieltä.

– Tässä oppii yhtä hyvin kuin luokkahuoneessa. Tämä on hyvä tapa opettaa lapsille, miten he voivat vaikuttaa asioihin ja toimia asiassa, joka vaikuttaa juuri heihin, sanoi Maria, 39.

Hän osallistui Sydneyn protestiin 9-vuotiaan poikansa kanssa.