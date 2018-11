Mitä G20-kokouksessa tapahtuu? Näitä viittä seikkaa kannattaa seurata G20-kokouksen uutisoinnissa

Ilari Tapio

Maailmantalouden johtoryhmänä pidetty rikkaiden maiden G20 aloittaa kaikkien aikojen kolmannentoista kokouksensa tänään Argentiinan pääkaupungissa Buenos Airesissa.

Kolmetoista on epäonnen luku. Kovin merkittäviä tuloksia kokoukselta ei muutenkaan odoteta. Huippujohtajien ryhmä on levähtänyt viime vuosina likimain viisastelijoiden kerhoksi ellei peräti valehtelijoiden klubiksi. Ainakin siitä on tullut omien jäsentensä itse aiheuttamien kriisien sovittelulautakunta.

Nyt lähes kaikki solmut ovat Yhdysvaltojen presidentin Donald Trumpin aikaansaannoksia – tai ainakin hän on osapuoli sekä siellä että täällä.

Silti tai siksi asetelmat ovat kiinnostavia, ja pienilläkin yksityiskohdilla voi olla merkitystä.

Seuraavassa on viisi asiakokonaisuutta, prosessia ja kysymystä, joihin kaksipäiväisessä kokouksessa kannatta kiinnittää huomiota.

1. Neuvottelevatko Donald Trump ja Vladimir Putin sittenkin myös kahden kesken?

Valmistelu on ollut kissan ja hiiren leikkiä. Vielä eilen päivällä näytti siltä, että presidentit tapaavat hotelli Park Hyattissa lauantaina kello 16.30.

Se ei ollut itsestäänselvyys. Trump tviittasi torstain alkuillasta Suomen aikaa, ettei tule noudattamaan suunnitelmaa Putinin tapaamisesta siksi, ettei Venäjä ole palauttanut sunnuntaina haltuunsa ottamia Ukrainan aluksia ja vapauttanut kiinni otettua ukrainalaismiehistöä.

2. Miten voimakkaasti Trump ja EU painostavat Putinia?

Suhteiden viimeaikainen kiristyminen on johtunut Venäjän ja Ukrainan välisestä Kertshinsalmen väikohtauksesta. Venäjän rajavartiosto ampui kolmea Ukrainan merivoimien alusta sunnuntaina.

Euroopan unionia on moitittu hampaattomuudesta Venäjää ja Vladimir Putinia kohtaan. Buenos Airesissa äänenpainot saattavat koventua.

3. Miten Saudi-Arabian kruununprinssiä kohdellaan?

Toimittaja Jamal Khashoggin murhan tilaajaksi epäilty Saudi-Arabian kruununprinssi Mohammed bin Salman on uskaltautunut kokoukseen.

Miten muut osanottajat suhtautuvat häneen? Jo maanantaina ihmisoikeusjärjestö Human Rights Watch esitti Argentiinan viranomaisille pyynnön asettaa kruununprinssi syytteeseen Jemenin sodan ja Khashoggin murhan vuoksi.

Kruununprinssi on kiistänyt, että hänellä olisi mitään tekemistä sauditoimittajan murhan kanssa.

4. Saavatko Trump ja Xi Jinping jotain aikaiseksi?

Presidentti Donald Trump tapaa Buenos Airesissa lauantaina kahden kesken ainakin kiinalaisen kollegansa Xi Jinpingin.

Heidän välejään hiertää täyden kauppasodan uhka. Yhdysvallat langetti kiinalaistuotteille tullimaksuja syyskuussa, ja lisää on luvassa vuodenvaihteessa.

Kiina on pyytänyt lykkäystä neuvottelujen vuoksi, mutta Trump on esiintynyt tiukkana. Jos asiat eivät suju, hän aikoo asettaa 267 miljardia dollaria lisätariffeja.

5. Lientyvätkö USA:n ja Euroopan välit?

Huippukokousta seurataan Euroopassa tarkkaan myös siksi, että Yhdysvaltojen uumoillaan suunnittelevan 25 prosentin autotulleja. Ne koettelisivat pahoin erityisesti Saksaa.

Lisäjännitteitä aiheuttavat Donald Trumpin toistuvat nokittelut USA:n länsieurooppalaisten liittolaisten suuntaan.

Taatusti Buenos Airesissa puhutaan myös brexitistä. Theresa May on Britannian ensimmäinen istuva pääministeri, joka vierailee Argentiinassa vuoden 1982 Falklandin sodan jälkeen.