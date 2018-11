Ukrainan konflikti: Venäjä ilmoitti siirtävänsä uusia ohjuksia Krimin niemimaalle

Katja Ihatsu, Reuters

Venäjä sanoi keskiviikkona, että se suunnittelee siirtävänsä lisää S-400-ilmaohjusjärjestelmiään Krimin niemimaalle, mikä kiristää tilannetta Ukrainan ja Venäjän välillä. Venäjä otti sunnuntaina haltuunsa kolme ukrainalaisalusta ja niiden miehstön Kertshinsalmella.

Venäjä on tasaisesti kasvattanut varusteluaan Krimin niemmimaalla sen jälkeen, kun se valtasi sen Ukrainalta vuonna 2014. Venäjä ilmoitti ohjusten siirtämisestä rajalle samalla, kun Moskova ja Kiova ovat jatkaneet toistensa syyttämistä sunnuntain tapahtumista.

Reutersin Krimin-kirjeenvaihtajan havainnon mukaan venäläinen miinanraivaaja-alus Vice-Admiral Zakharin oli keskiviikkona matkalla Mustaltamereltä Asovanmerelle. Sekä Ukraina että Venäjä ovat liikennöineet Asovanmerellä, josta on tullut konfliktiherkkä alue.

Ukraina ilmoitti maanantaina maan olevan poikkeustilassa ja sanoi olevansa huolissaan venäläisten mahdollisesta uudesta hyökkäyksestä.

Venäjän asevoimien tiedottaja Vadim Astafyev sanoi venäläisten uutistoimistojen mukaan, että uusi S-400-ohjusjärjestelmä siirretään Krimille "pian" ja että se on toimintavalmiudessa vuoden loppuun mennessä.

Siirto on ollut todennäköisesti suunnitteilla jo pitkään, mutta ilmoituksen ajoitus vaikuttaa harkitulta. Sen tarkoitus on kertoa Ukrainalle ja länsimaille, että Venäjä on valmis puolustamaan alueita ja vesistöjä, jotka se katsoo kuuluvan itselleen.

Mainos (Teksti jatkuu alla)

Krimin niemimaalla on jo kolme ohjusjärjestelmää, joiden kantama on 400 kilometriä, mikä riittää Mustanmeren alueen ilmaväylien hallitsemiseen. Uudet ohjukset täydentävät ilmapuolustusta alueella.

Krimin Simferopolin oikeusistuimessa luetaan myöhemmin keskiviikkona yhdeksän ukrainalaisen kiinniotetun miehistön jäsenen vangitsemismääräys. Heidän joukossaan on ainakin yksi Ukrainan turvallisuuspalvelun SBU:n upseeri. Loput 15 ukrainalaista merimiestä on pidätettyinä. Heidän oikeudenkäyntinsä on mahdollisesti kahden kuukauden päästä.

Kaikkia ukrainalaisia voi odottaa pisimmillään kuuden vuoden vankeustuomio, jos heidät todetaan syylliksiksi laittomaan rajanylitykseen, kuten Venäjä on tilannetta Kerchinsalmella kuvannut.

Venäjän mukaan ukrainalaisalukset eivät ilmoittaneet tulostaan eivätkä pysähtyneet pyydettäessä. Ukrainan kanta on, että aluksilla oli oikeus ilman Venäjän lupaa liikennöidä väylällä, joka on ainoa reitti Mustaltamereltä Asovanmerelle.