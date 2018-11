Ukraina nosti talvisodan ja Mainilan laukaukset esille YK:n hätäistunnossa Kertshinsalmen tilanteesta

Ulla Jäske

Virpi Niemistö

YK:n turvallisuusneuvosto kokoontui New Yorkissa maanantaina hätäkokoukseen Kertshinsalmen tilanteen kiristymisen takia. Hätäkokousta ovat pyytäneet sekä Ukraina että Venäjä.

Yhdysvaltain YK-suurlähettiläs Nikki Haley sanoi heti kokouksen aluksi, että tapaus on Venäjän provokaatio, pöyristyttävä Ukrainan suvereenin alueen loukkaus ja kansainvälisen lain rikkomus.

Venäjän edustajan Dmitri Poljanskin mukaan Ukraina provosoi sunnuntaisilla toimillaan Venäjää. Poljanskin mukaan Venäjä haluaa vain suojella rajojaan Ukrainan aggressioilta.

Ukrainan YK-suurlähettiläs Volodymyr Jeltshenko vertasi sunnuntain tapahtumia Suomen talvisodan alkuun. Jeltshenkon mukaan Asovanmeren väkivalta tapahtui Mainilan laukausten vuosipäivänä.

Ukrainan YK-suurlähettiläs sanoi YK:ssa, että Venäjä etsii vastaavaa tekosyytä kuin talvisodassa.

– Tänä päivänä, 26. marraskuuta 1939 neuvostoarmeija järjesti tapauksen Mainilan kylässä lähellä Neuvostoliiton ja Suomen rajaa. Sitten neuvostoliittolaiset väittivät tykkitulen tulleen Suomen puolelta ja käyttivät tätä tekosyynä hyökkäykselle 30. marraskuuta, Jeltshenko totesi.

Asiasta uutisoivat muun muassa New York Times ja Suomessa Verkkouutiset.

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump totesi puolestaan paheksuvansa Venäjän ja Ukrainan välisen tilanteen kärjistymistä Asovanmerellä ja Kertshinsalmessa.

Trump kommentoi kärjistynyttä tilannetta toimittajille Washingtonissa.

Hän korosti Euroopan maiden vastuuta kriisin ratkaisemisessa.

– Emme pidä siitä, mitä tapahtuu. Toivottavasti se saadaan selvitettyä. Tiedän, että Eurooppa ei ole innoissaan. He tekevät myös töitä sen eteen. Me työskentelemme kaikki yhdessä, Trump sanoi.

Turvallisuusneuvosto on ainoa YK-elin, jonka päätökset ovat YK:n jäsenmaita sitovia. Neuvosto on ensisijaisessa vastuussa maailman rauhan ja turvallisuuden suojelemisesta. Kansainvälisen oikeuden näkökulmasta turvallisuusneuvosto on koko maapallon merkittävin auktoriteetti voiman käytön oikeutuksesta päätettäessä.

Neuvosto pyrkii saamaan vastahakoiset jäsenvaltiot tukemaan päätöksiään ensisijaisesti ei-sotilaallisten toimien, kuten pakotteiden avulla.

Mikäli pehmeämmät keinot eivät tehoa, neuvosto voi myös antaa valtuutuksen voiman käytölle.

Neuvoston tehtävä on johtaa kansainvälisen yhteisön reagointia rauhaa uhkaaviin tilanteisiin. Neuvosto päättää toimenpiteistä rauhaa uhkaavien tilanteiden ratkaisemiseksi.

Neuvostoon kuuluu 15 jäsenmaata, joista viisi on pysyvää ja kymmenen vaihtuvaa jäsentä. Pysyvät jäsenet ovat Britannia, Kiina, Ranska, Venäjä ja Yhdysvallat.

Turvallisuusneuvoston pysyvillä jäsenmailla on oikeus estää minkä tahansa päätöksen syntyminen veto-oikeudellaan neuvostossa.