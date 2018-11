Ihmiset pakenivat USA:n rajaviranomaisten ampumaa kyynelkaasua Meksikon rajalla, ylityspiste suljettiin väliaikaisesti

Katja Ihatsu, Reuters

Yhdysvaltojen rajanvalvontaviranomaiset sulkivat sunnuntaina Meksikon ja Yhdysvaltojen rajalla sijaitsevan San Ysidron ylityspisteen useiksi tunneiksi. Viranomaiset ampuivat kyynelkaasulla Meksikon puolelle torjuakseen rajaa lähestyvät keskiamerikkalaiset ihmiset. Yhdysvaltojen presidentti Donald Trump oli lauantaina uhannut sulkea koko etelärajan.

San Ysidro on maiden välisen rajan vilkkain ylityspaikka, josta kuljetaan Meksikon Tijuanasta Yhdysvaltojen San Diegoon. Viranomaiset katkaisivat liikenteen molempiin suuntiin useiksi tunneiksi.

Jännitteet rajalla ovat kasvaneet viime päivinä, kun keskiamerikkalaisen siirtolaiskaravaanin tuhannet ihmiset saapuivat Tijuanaan, jossa he ovat yöpyneet urheilustadionilla. Sunnuntaina Meksikon poliisi hajotti jälleen yhden mielenosoituksen, mikä sai aikaan ihmisten liikehdinnän kohti rajaa.

Yhdysvaltojen rajaviranomaiset pysäyttivät siirtolaiset rajalle ampumillaan sankoilla kyynelkaasupilvillä. Molempien maiden viranomaiset helikopterit lensivät ylityspisteen yllä tarkkailemassa tilannetta.

Meksiko tiedotti, että se oli tiukentanut rajavalvontaa sen jälkeen, kun noin 500 siirtolaista yritti ylittää rajan "väkisin". Meksikon hallitus vannoi pitävänsä huolta siitä, että se palauttaa välittömästi keskiamerikkalaisia siirtolaisia, jotka yrittävät saapua Yhdysvaltoihin laittomasti.

Trump on viikkojen ajan varoittanut keskiamerikkalaisesta siirtolaiskaravaanista. Kotimaidensa köyhyyttä ja väkivaltaa pakenevat ihmiset pyrkivät Yhdysvaltoihin ja liikkuvat joukossa, sillä se on turvallisempaa. Enimmäkseen Hondurasista lähteneet ihmiset sanoivat odottavansa Tijuanassa, kunnes voivat hakea turvapaikkaa Yhdysvalloista.

Keski-Amerikasta liikkeelle lähteneet, turvapaikkaa hakevat ihmiset pakenivat juosten viranomaisten ampumaa kyynelkaasua Meksikon ja Yhdysvaltojen rajalla sunnuntaina.

Sadat karavaanin jäsenet, joukossa naisia ja lapsia, protestoivat rauhanomaiset sunnuntaina. He lauloivat etteivät ole rikollisia, vaan kovia tekemään töitä.

Kun he lähestyivät rajaa, Meksikon viranomaiset pysäyttivät heidän ja kehottivat odottamaan lupaa. Aamun valjetessa ihmisille valkeni, ettei lupaa olisi tulossa, ja he turhautuivat.

Siirtolaisryhmä, jossa osa kantoi Hondurasin lippua, päätti lähteä kohti rajanylityspistettä. Siellä heitä olivat vastassa USA:n rajaviranomaiset, USA:n sotilaspoliisi, San Diegon poliisi sekä Kalifornian liikkuva poliisi.

Rajaviranomaiset sanoivat Twitterissä käyttäneensä kyynelkaasua vastatakseen siirtolaisten ammuksiin.

Viranomaiset ottivat protestoijat kiinni. Nuori nainen kaatui tiedottomana maahan, ja kaksi vauvaa itki kyynelkaasun takia, silminnäkijä kertoi Reutersille.

– He haluavat, että me odotamme Meksikossa, mutta olen epätoivoinen. Pieni tyttäreni on sairas, eikä minulla ole enää rahaa maitoon. En voi enää kestää tätä, sanoi 32-vuotias Hondurasista lähtenyt Joseph Garcia.

San Ysidron ylityspisteen kautta kulkee päivittäin 20 000 jalankulkijaa ja 70 000 ajoneuvoa.

Washingtonissa sijaitsevan Meksiko-instituutin johtaja Duncan Wood piti ylityspaikan sulkemista jyrkkänä toimenpiteenä, joka maksaa miljoonia dollareita.