EU-maat hyväksyivät brexit-sopimuksen – Suomen pääministeri Sipilä saapuessaan Brysselin kokoukseen: ”Eihän tämä voi olla totta”

Vast: Olisi kiinnostavaa tietää

Niin mitäs se Britannia meinaa jatkossa viedä maailmalle, kun kaikki ulkomaalaiset investoinnit kaikkoaa mantereen puolelle. Ja vastaavasti koko tuonti on tullirajojen takana. Ainoa vaihtoehtoa Britannialle on tehdä samankaltainen sopimus EU:n kanssa, kuin Norja on tehnyt. Maksaa kiltisti, mutta ei päätäntävaltaa mistään. Alustava EU sopimus on juuri tällainen, mikäli May saa sen hyväksytyksi.