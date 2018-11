John Allen Chau, 26, tiesi saattavansa kuolla, mutta halusi silti mennä kertomaan Jeesuksesta eristetylle heimon jäsenille

Katja Ihatsu

Eristetyn heimon tappama amerikkalainen John Allen Chau, 26, oli pyrkinyt heimon asukkaiden luokse useita kertoja ennen viimeistä, kohtalokasta yritystä. Kristitty retkeilyharrastaja halusi mennä kertomaan Bengalinlahden Pohjois-Sentinelin saaren asukkaille Jeesuksesta, paljastaa Chaun päiväkirja, kirjoittaa The Guardian.

Chaun uskotaan kuolleen viime perjantaina heimon jäsenten ampumiin nuoliin sen jälkeen, kun hän oli rantautunut saarelle kajakilla. Häntä avustaneet kalastajat olivat nähneet saaren asukkaiden raahaavan häntä rannalla ja hautaavan hänet hiekkaan, kertoo Reuters.

Chau yritti päästä saarelle vain päivää ennen kuolemaansa. Hänellä oli mukanaan lahjoja, kalaa ja jalkapallo.

– Pääsin lähemmäs ja heistä kuusi huusi minulle. Yritin toistaa heidän sanansa, jolloin he nauroivat, joten luultavasti he yrittivät loukata minua. Huusin, että nimeni on John, rakastan teitä ja Jeesus rakastaa teitä, Chau kirjoitti.

Kun asukkaat virittivät nuolensa, Chau lähti pakoon. Hän kirjoitti olleensa peloissaan ja pettynyt, ettei tullut hyväksytyksi.

Nuoli osui Raamattuun

Noin 10-vuotiaan pojan ampuma nuoli oli osunut hänen mukaansa Raamattuun. Uhkasta huolimatta Chau halusi jatkaa yritystään. Hän kirjoitti vanhemmilleen kirjeen, jossa perusteli asiaa.

– Pidätte minua ehkä hulluna, mutta uskon, että näillä ihmisille kannattaa kertoa Jeesuksesta, hän kirjoitti The Guardianin mukaan.

Päiväkirjapohdinnoissan Chau toi selvemmin esiin huolensa.

– Jos haluat minun kuolevan nuolesta, olkoon niin. Minulle olisi enemmän käyttöä elävänä. En halua kuolla. Olisiko viisaampaa lähteä ja antaa jonkun toisen jatkaa? En usko, hän kirjoitti.

Seitsemän pidätetty

Chau antoi kirjeen ja päiväkirjan kalastajille, jotka olivat auttaneet häntä lähestymään saarta. Nyt viranomaiset ovat pidättäneet tapauksen vuosi seitsemän ihmistä, myös viisi auttanutta kalastajaa.

Pohjois-Sentinelin saaren heimoon arvioidaan kuuluvan noin sata ihmistä. Intialle kuuluvalle Andamaanien saariryhmällä elää neljä alkuperäisheimoa, joista sentineliläiset ovat eläneet täysin eristettyinä muusta maailmasta viimeiset 25 vuotta. Kun viranomaisten helikopteri lensi saaren yli vuoden 2004 tsunamin jälkeen, saaren asukkaat ampuivat nuolia sitä kohti.

Sama toistui vuonna 2006, kun heimo oli tappanut kaksi intilalaista kalastajaa, jotka olivat päätyneet saarelle.

Intian hallitus kielsi viime vuonna saarten alkuperäisheimojen kuvaamisen kolmen vuoden vankeustuomion uhalla.

Perhe pyytää vapauttamista

Chaun perhe julkaisi Instagramissa viestin, jossa he pyysivät, viranomaisia vapauttamaan tapauksen vuoksi pidätetyt ihmiset.

– Hän rakasti Jumalaa, elämää, auttamista ja tunsi vain rakkautta sentineliläisiä kohtaan, viestissä luki.

Intian viranomaisten mukaan voi kestää "päiviä" ennen kuin he saavat haltuunsa Chaun ruumiin. Paikallisen poliisipäällikön Dependra Pathakin mukaan helikopteri ja vene etsivät ruumista.

– Emme halua häiritä asukkaita millään tavalla.

Tutkija katui kontaktiaan

Intialainen antropologisti Triloknath Pandit onnistui tutkimusryhmänsä kanssa pääsemään Pohjois-Sentinelin saarelle ja kommunikoimaan heimon jäsenten kanssa vuonna 1991.

– Tapaaminen oli ihmeellinen, koska siinä tapasivat primitiivinen ja sivistynyt ihminen, hän kuvaili viime vuonna The New York Timesille antamassaan haastattelussa.

Tuolloin 82-vuotias Pandit oli kuitenkin sitä mieltä, että alkuperäiskansat olisi ollut parasta jättää rauhaan. Pandit oli tutkinut ryhmänsä kanssa Andamaaneilla myös muita heimoja, joista Jarawan saaren heimon kohtalo sai hänet ymmärtämään, että altistuessaan ulkomaailmalle heimot menettävät oman kulttuurinsa. Asukkaista tuli turisteille esiintyviä kerjäläisiä.

– Läheisestä yhteydestä seuraa väistämättä ikävyyksiä, mikä on surullista.