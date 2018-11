Jihadistien määrä on moninkertaistunut sitten vuoden 2001 terrori-iskujen – mikä meni pieleen?

Lea Peuhkuri

Maailmassa arvioidaan olevan jopa lähes nelinkertainen määrä ääri-islamistisia taistelijoita verrattuna syyskuuhun 2001, jolloin al-Qaida teki tuhoisat terrori-iskut Yhdysvalloissa.

Niin sanottuja salafi-jihadisteja on noin 230 000, ja he toimivat 70 maassa. Eniten heitä on Syyriassa, jopa yli 70 000 taistelijaa, sekä Afganistanissa ja Pakistanissa.

Tuoreen tutkimuksen on tehnyt amerikkalainen ajatushautomo Center for Strategic and International Studies, ja siitä uutisoi amerikkalaislehti The New York Times.

Kyseessä on yksi kattavimmasta tutkimuksista asiasta. Tutkimuksen mukaan eniten ääri-islamistisia taistelijoita oli huippuvuonna 2016.

Euroopassa Yhdysvaltoja suurempi terrorismin uhka

Ääri-islamististen taistelijaryhmien ideologia puree edelleen. Ne myös käyttävät yhä sosiaalista mediaa kerätäkseen rahaa ja houkutellakseen uusia jäseniä.

Eri taistelijaryhmiä on jopa 44. Ryhmistä etenkin Isis ja al-Qaida sekä niistä inspiraatiosta saaneet haluavat yhä tehdä iskuja länsimaissa. Ryhmät myös kilpailevat keskenään etenkin taistelukentillä Libyassa, Syyriassa, Jemenissä ja Afganistanissa.

Tutkimuksessa huomautetaan, että Euroopassa terrorismin uhka on ollut viime vuosina suurempi kuin Yhdysvalloissa.

Tutkimus kritisoi, että länsimaat ovat epäonnistuneet kitkemään sitä, mistä terrorismi ylipäänsä saa alkunsa.

– Ehkä kaikkein tärkeintä on se, että länsimaiden tulisi auttaa eri maiden hallintoja, jotka joutuvat vastakkain terrorismin kanssa. Hallintoa tulisi parantaa sekä taloudellisia ja eri ryhmien välisiä epäkohtia tulisi hoitaa tehokkaammin, tutkimuksessa sanotaan.

Mainos (Teksti jatkuu alla)

Esimerkiksi Irakissa Isisin hallinnon alta vapautuneiden kaupunkien jälleenrakennus on ollut hidasta. Näin on muun muassa Ramadissa, Fallujassa ja Mosulissa. Asukkaat ovat tilanteeseen tyytymättömiä.

Tutkimus myös varoittaa, että Yhdysvaltain joukkojen vetäminen Afrikasta ja Lähi-idästä voisi kasvattaa terroristiryhmien vaikutusvaltaa.

Ryhmät ottavat teknologian avukseen

Taistelijaryhmien arvioidaan käyttävän tulevaisuudessa yhä enemmän muun muassa aseistettuja lennokkeja, tekoälyä, virtuaalivaluuttoja ja salattuja viestejä.

The New York Timesin mukaan myös newyorkilainen järjestö Soufan Center arvioi tällä viikolla, että Yhdysvaltain johtamat terrorismin vastaiset toimet ovat johtaneet parhaimmillaan vain ristiriitaisiin tuloksiin.

– Hyvä uutinen on se, että Yhdysvalloissa ei ole ollut lähellekään sellaista iskua kuin syyskuun iskut sitten vuoden 2001. Huono uutinen on se, että ideologia, joka johtaa ihmisen lentämään koneen rakennukseen tai ajamaan auton jalkakäytävälle, vaikuttaa lähettäneen etäpesäkkeitä, Soufan Centerista kerrottiin.