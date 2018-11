Italia määräsi pelastusalus Aquariuksen takavarikoitavaksi – syyttää vaarallisen jätteen käsittelemättä jättämisestä

Katja Ihatsu

Italia on määrännyt siirtolaisia Välimereltä pelastaneen kansalaisjärjestöjen Aquarius-aluksen takavarikoitavaksi, kertoo Politico.

Italialaistutkijoiden mukaan alus on jättänyt käsittelemättä 24 tonnia vaarallista jätettä, kertoivat italialaismediat. Lääkärit ilman rajoja ja SOS Mediterranée -järjestöt kiistävät aluksensa toimineen laittomasti.

Aquarius on seissyt Ranskassa Marseille'n satamassa syyskuusta lähtien, kun Panama kielsi sitä enää liikennöimästä lippunsa alla. Järjestöjen mukaan Panama toimi Italian hallitukselta saamansa kehotuksen mukaan.

Aquarius oli viimeinen Välimerellä toimineista järjestöjen pelastusaluksista. Italia ja Malta ovat halvauttaneet alusten liikennöinnin.

– Kun lopetin järjestöjen alusten toiminnan, en pysäyttänyt vain laittomia siirtolaisia vaan myös myrkyllisen jätteen liikkumisen, tviittasi Italian sisäministeri Matteo Salvini.

Lääkärit ilman rajoja aikoo valittaa päätöksestä italialaiseen oikeusistuimeen.

– Etsintä- ja pelastustyömme on ollut kaksi vuotta likakampanjan kohteena. Meitä on syytetty julkisesti rikollisesta toiminnasta perustelematta. Humanitaarinen apu ja pelastusalusten toiminta Välimerellä on estetty, sanoi Lääkärit ilman rajoja -järjestön pelastustoiminnan johtaja Karline Kleijer.