Kolumni: Jos pienten metsäpalojen annettaisiin vain palaa, Trumpin haravamiehiä ei tarvittaisi

Yhdysvaltojen presidentti Donald Trumpin kommentti siitä, että Suomessa ei ole metsäpaloja, koska metsät haravoidaan, on tietysti väärä ja hupaisa. Trump oli kuitenkin oikeilla jäljillä siinä, että ihmisen toiminta on suurten Kalifornian maastopalojen syy.

Maailmankuulu amerikkalainen biologi ja tietokirjailija Jared Diamond kertoo kirjassaan Romahdus, että syy laajoihin metsäpaloihin Kaliforniassa ja Yhdysvaltojen länsirannikolla on amerikkalaisten palokuntien lähes sata vuotta vaalima tavoite sammuttaa jokainen syttyvä metsäpalo seuraavaan aamuun klo 10 mennessä.

Ahkeran sammuttamisen vuoksi luonnolliset, salamoiden aiheuttamat metsäpalot on estetty Kaliforniassa sadan vuoden ajan. Ne eivät ole polttaneet maahan pudonneita oksia, lehtiä ja kaatuneita puun runkoja, joista on kertynyt valtavat palokuormat vuosikymmenten aikana.

Mahdoton sammutettava

Kun tällainen metsä syttyy, lämpötilat kohoavat jopa 2 000 asteeseen ja palokuntien sammutusvesi haihtuu höyrynä ilmaan jo ennen kuin se osuu palaviin puihin. Paloissa ei ole enää mitään luonnonmukaista.

Itärannikolla ja Euroopassa ilma on kosteampaa ja mädättää sekä maaduttaa biomassan. Kuka on kuullut New Yorkin tai Bostonin suurista metsäpaloista?

Vuonna 2005 haastattelemani Diamondin mukaan Kaliforniaan muuttaneet eurooppalaiset eivät ymmärtäneet kuivan ilmanalan ja metsäpalojen yhteyttä. He luulivat hoitavansa metsiä esimerkillisesti sammuttaessaan nopeasti sadat pikkupalot. Heiltä jäi huomaamatta, että pienet palot vähensivät suurpalojen vaaraa polttaessaan palokuormaa pienemmäksi.

Metsäpalot osa hyvinvointia

Diamondin mukaan ajatus siitä, että kalliin metsän täytyy antaa palaa, jotta isoilta paloilta vältyttäisiin, oli niin vieras ja kummallinen amerikkalaiselle metsähallinnolle, että siltä kului sata vuotta ennen kuin se ymmärsi, että metsän hyvinvointiin kuuluvat myös metsäpalot.

Monet yhteiskunnat eivät tunnista moninaisia vaaroja, jotka tulevat usein täytenä yllätyksenä. Kukapa olisi ajatellut, että metsän täytyy antaa palaa, jotta isoilta metsäpaloilta vältytään.