Trumpin puheet Suomen metsien haravoinnista ovat väärinkäsitys – Niinistö puhui metsänhoidosta ja metsäpalojen tarkkailujärjestelmästä

Anna Kilponen

Presidentin kanslia on joutunut Suomessa oikomaan yhdysvaltojen presidentti Donald Trumpin haravointipuheita.

Lauantaina Pohjois-Kalifornian metsäpaloalueella vierailleen Trumpin puheet nousivat ihmetyksen aiheeksi mediassa ja sosiaalisessa mediassa.

Trump kertoi medialle, että Suomessa haravoidaan ahkerasti metsiä, ja siksi metsäpaloja ei synny. Hän nosti Suomen esille esimerkkinä metsien hyvästä hoidosta.

Tietojensa hän sanoi pohjautuvan muun muassa viikko sitten Pariisissa käymiinsä keskusteluihin tasavallan presidentti Sauli Niinistön kanssa.

Trumpin mukaan keskustelut liittyivät siivoamiseen ja haravoimiseen.

– Presidentti oli puhunut Suomen metsänhoidosta ja metsäpalojen tarkkailujärjestelmästä. Hän oli sanonut meidän hoitavan metsämme, "we take care of our forests", ihan haravoinnista ei siis ollut puhe, kommentoi presidentin viestintäpäällikkö Katri Makkonen Lännen Medialle lähettämässään tekstiviestissä.

Kuivuus ongelma myös pohjoisen metsissä

Metsäpalon Niinistö oli ottanut puheeksi, koska oli ottaa osaa Kalifornian palojen aiheuttamien kuolemien ja suuren tuhon johdosta. Kalifornian metsäpaloissa on kuollut 71 ihmistä ja monia on yhä kateissa.

– Metsäpaloista oli puhetta senkin takia, että Suomen arktiseen ohjelmaan sisältyy metsäpalojen torjunta, kuivuushan on ongelma myös pohjoisissa metsissä, Makkonen kirjoittaa.

Niinistö ajaa metsäpalojen tuottaman mustan hiilen eli noen torjuntaa Arktisessa neuvostossa, jonka puheenjohtajamaa Suomi tällä hetkellä on.

Haravointia on kommentoitu laajasti myös sosiaalisessa mediassa, useimmiten humoristiseen sävyyn.

– Olen reilun viikon kuluttua lähdössä työmatkalle Yhdysvaltoihin. Pitää varmaan opetella vähän uutta sanastoa, että osaa fiksusti keskustella myös haravoinnista ja metsänhoidosta, tviittasi sdp:n kansanedustaja Maarit Feldt-Ranta.