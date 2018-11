Trump nosti Kaliforniassa Suomen esille metsien haravoinnista – monet ihmettelevät taas presidentin sanomisia

Ossi Rajala

Yhdysvaltojen presidentti Donald Trump vieraili lauantaina Pohjois-Kalifornian metsäpaloalueella.

Lehdistön edessä Trump on ottanut esille Suomen hyvänä esimerkkinä metsien hoidosta ja siitä, ettei samanlaisia metsäpaloja synny Suomessa. Viestin tosin tekee oudoksi se, että Trump puhuu haravoinnista. Näin on uutisoinut ainakin Newsweek-lehti.

– Suomessa ei ole samanlaista ongelmaa, koska he kuluttavat paljon aikaa (lehtien) haravoimiseen. Metsien pohjista on pidettävä huolta. Pohjat ovat hyvin tärkeitä, Trump kertoi.

Trump kertoi tietojensa pohjautuvan muun muassa keskusteluihin Suomen tasavallan presidentti Sauli Niinistön kanssa. Keskusteluissa on Trumpin mukaan puhuttu metsien siivoamisesta ja haravoinnista.

Monessa kommentissa niin Twitterissä kuin medioiden keskustelupalstoilla on ihmetelty sitä, ettei Trump huomioi eroa Kalifornian ja Suomen maantieteellisessä sijainnissa. Kaliforniassa on välimerellinen ilmasto, ja Suomi on paljon pohjoisemmassa.

– Pitää mennä huomenna metsään haravoimaan ja siivoamaan. Koska sitähän me tehdään. Koko päivä, Topi Tjukanov kommentoi Twitterissä.

Ja metsäpalot eivät ole tavattomia Suomessakaan. Lounais-Suomessa Pyhärannassa oli viime kesänä paha metsäpalo kuivan ja kuuman kesän seurauksena.

Kaliforniassa metsäpalojen seuraukset ovat olleet paljon vakavammat. Paloissa on kuollut 71 ihmistä ja monia on yhä kateissa.

Trumpilta kysyttiin myös sitä, uskooko hän ilmastonmuutoksen vaikuttavan metsäpaloihin.

– Ehkä se (ilmastonmuutos) vaikuttaa vähän, mutta enemmän kyse on metsien hoidosta, Trump vastasi.

Trump on aiemminkin moittinut metsien heikkoa hoitoa Kalifornian metsäpalojen syyksi, mikä on herättänyt ihmettelyä ja vastalauseita.