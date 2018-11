Yksi kuoli ja useita loukkaantui keltaliivien protesteissa eri puolilla Ranskaa

Fakta

Keltaliivit

Polttoaineiden hinnankorotuksia vastustavat mielenosoittajat ottivat tunnuksekseen keltaisen huomioliivin, koska sellainen on lähes joka autossa.

Sanaa on levitetty sosiaalisessa mediassa, erityisesti Facebookissa ja Twitterissä. Yleisin tägi on #GiletJaunes (Keltaiset liivit).

Protestiliikehdintä on syntynyt puolueiden ulkopuolella.

Liikkeellä ei ole johtajaa, eivätkä ammattiliitot ole järjestäneet protesteja.

Oppositiopoliitikot ja ay-liike ovat kuitenkin lähteneet innolla mukaan.

Gallupin mukaan 70 % ranskalaisista tukee keltaliivejä.

Diesevero nousee

Diesel on yleisin polttoainelaatu Ranskassa. Viimeisen vuoden aikana dieselin hinta on noussut Ranskassa 23 %. Hallitus on nostanut dieselveroa tänä vuonna 7,6 senttiä litralta, ja vuodenvaihteessa siihen on tulossa uusi 6.5 sentin korotus.