Valkoinen talo joutui palauttamaan CNN:n toimittajalle kulkuluvan

Seppo Ylönen, Reuters

Amerikkalainen liittovaltion tuomari Timothy Kelly vaati perjantaina, että Valkoisen talon on palautettava uutiskanava CNN:n toimittajalle Jim Acostalle väliaikaisesti kulkulupa Valkoiseen taloon.

Acostalta oli riistetty Valkoisen talon lehdistöakkreditointi sen jälkeen, kun hän oli joutunut sanaharkkaan presidentti Donald Trumpin kanssa lehdistötilaisuudessa viime viikolla.

Tuomari Kellyn sanoi, että kulkulupa on palautettava, kunnes asiassa on tehty lopullinen ratkaisu. Se on luvassa lähipäivinä.

Valkoisen talon lehdistöpäällikkö Sarah Huckabee Sanders ilmoitti sen jälkeen, että Jim Acostalla on toistaiseksi pääsy Valkoiseen taloon.

Juuri Sanders ilmoitti viime viikolla porttikiellosta. Hänen mukaansa Acosta oli käyttäytynyt lehdistötilaisuudessa tuomittavalla tavalla.

Acosta ja Valkoisen talon naisharjoittelija olivat taistelleet mikrofonista, kun Acosta halusi jatkaa kysymyksiään presidentille. Sandersin mukaan Acosta oli loukannut harjoittelijan ruumiillista koskemattomuutta. Kriittiset kysymykset presidentille eivät hänen mukaansa olleet porttikiellon syy.

CNN:n valitus kulkuluvan eväämisestä pohjautui perustuslain ensimmäiseen lisäykseen, jossa määrittelee oikeuden vapaaseen sanaan.

– Lähdetään töihin, Acosta sanoi kuultuaan tuomarin päätöksestä. Hän on CNN:n pääkirjeenvaihtaja Valkoisessa talossa.

Donald Trump sanoi, että "ihmisten on osattava käyttäytyä". Hän pelotteli toimittajia tulevilla oikeudenkäynneillä.

– Jos he eivät piittaa säännöistä eivätkä määräyksistä, päädymme oikeussaliin ja me voitamme, Trump kommentoi Acosta-ratkaisua perjantaina.

Trump nimitti viime viikon lehdistötilaisuudessa Acostaa "hävyttömäksi, kauheaksi ihmiseksi". CNN:tä hän kutsui "valeuutisiksi".

Ratkaisun tehnyt tuomari Timothy Kelly on Trumpin nimittämä.

Kellyn mukaan Sandersin väite, että Acosta oli koskenut harjoittelijaan pitäessään kiinni mikrofonista, oli "luultavasti väärä ja pohjautui ainakin osittain todisteisiin, joiden tarkkuus oli kyseenalainen".

Valkoinen talo oli levittänyt Acostan ja harjoittelijan kamppailusta videota, jossa Acostan liikkeitä oli nopeutettu, jotta syntyi vaikutelma Acostan toiminnan aggressiivisuudesta.