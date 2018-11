Ranska: Trumpilta puuttuu "yleinen säädyllisyys"

Vähän kansojen luonteista lähihistoriassa

Toisen sodan jälkeen Britannia, Ranska ja USA pitivät palaveria rauhan rakenteesta. Britti esiintyi coolisti, ranskalainen kuten kunnon ranskalaisen kuuluukin, hyvin empaattisesti. Mitä teki amerikkalainen - kun ranskalainen aloitti vyörytyksensä, amerikkalainen ampui jokaiselta suunnalta reippaasti yli ranskalaisen elämöinnin. Lopputulos on historiaa. Ei tullut ensimmäisen sodan sanelurauhaa tai mitään sen kaltaista.

Joku Amerikan delegaatiossa myöhemmin kysyi heidän pääneuvottelijaltaan syytä moiseen käyttäytymiseen. Lakooninen vastaus - Minua oli varoitettu ranskalaisesta. Kun tiesin, saatoin valmistautua reippaaseen yliampumiseen. Onneksi se tehosi.

Ehkäpä Ranskan presidenttiä harmittaa, kun amerikkalainen on ottanut hänelle kaavaillun roolin. Mene, vaikka et tietäisikään.

Kirjoita vastaus viestiin Nimi tai nimimerkki

Otsikko

Viesti

TS:n Verkkokeskustelun säännöt Peruuta Viesti lähetetty!



Keskusteluja julkaistaan arkisin kello 9–23 ja viikonloppuisin kello 8–22. Virhe viestin lähetyksessä. TS:n verkkokeskustelun säännöt Turun Sanomien verkkokeskusteluun tulevat viestit tarkastetaan ennakolta. Siksi viestit julkaistaan viiveellä. Keskusteluja julkaistaan arkisin kello 9–23 ja viikonloppuisin kello 8–22. Toimitus voi lyhentää ja muokata kirjoituksia. Kirjoittaja on juridisessa vastuussa viestinsä sisällöstä. Rasistisia, herjaavia tai ihmisten yksityisyyttä loukkaavia viestejä ei julkaista. Muista hyvät tavat, älä huuda!/HUUDA tai kiroile. Emme julkaise linkkejä tai mainoksia. Kirjoita napakasti. Emme julkaise yli 1 800 merkin viestejä. Pysy keskusteluketjun aihepiirissä. Älä yritä muuttaa aihetta. Toimitus voi harkintansa mukaan sulkea keskusteluketjun.