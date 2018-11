Tänään on tärkeä brexit-päivä: Britannian hallitus käsittelee sopimusluonnosta

Elina Melamies

Tänään on merkittävä päivä Britannian EU-eron etenemisen kannalta.

Britannian hallitus kokoontuu käsittelemään tiistaina syntynyttä brexit-sopimusluonnosta kello 16 Suomen-aikaa.

Sopimusluonnoksen ja Britannian EU-jäsenyydestä eroamisen jatko riippuu hallituksesta. Jos hallitus hyväksyy sopimuksen, se etenee brittiparlamentin käsittelyyn.

Erosopimus vaatii toteutuakseen vielä Britannian parlamentin hyväksynnän. Myös Euroopan parlamentin on hyväksyttävä sopimus.

Brexit-sopimusluonnoksen vaikutuksia pohditaan tänään myös Irlannissa, josta brexit on tekemässä Euroopan Unionin ulkorajan. Sopimusluonnoksessa olennaisia ovat muun muassa tullikysymykset.

– Sopimusta on vielä mahdotonta arvioida, koska ei ole tietoa esimerkiksi siitä, miten Irlannin ja Pohjois-Irlannin rajakysymys on ratkaistu. EU:n puolella on ollut neuvotteluissa kynnyskysymyksiä ja niistä yksi on juuri tämä raja-asia, ulkoasiainvaliokunnan puheenjohtaja, kansanedustaja Matti Vanhanen (kesk.) totesi Lännen Medialle tiistai-iltana.

Vanhanen pitää kuitenkin varmana, että brexit toteutuu tavalla tai toisella eikä uutta kansanäänestystä Britanniassa järjestetä.

– Uuden äänestyksen todennäköisyys on todella, todella alhainen. Päätös brexitistä on tehty, ja ero toteutuu keväällä oli sopimusta tai ei, Vanhanen sanoo.

Britannian pääministeri Theresa May kutsui heti tiistai-iltana hallituksen ministereitä kuulemaan alustavan sopimusluonnoksen sisällöstä. Seuraavaksi vuorossa on EU-maiden suurlähettiläiden kokous Brysselissä.

Brittien EU-eron on määrä astua voimaan ensi maaliskuun lopussa. Eroa on tehty Britanniassa kesäkuussa vuonna 2016 järjestetyn kansanäänestyksen jälkeen. Kansanäänestyksessä Britannian eroa Euroopan unionin jäsenyydestä kannatti 51,9 prosenttia äänestäneistä ja pysymistä Euroopan unionissa 48,1 prosenttia.

Britannia jätti virallisen eroilmoituksensa Eurooppa-neuvostolle maaliskuussa 2017. Neuvotteluja Britannian EU-erosta ja uudesta suhteesta EU:n kanssa on käyty heinäkuusta 2017 saakka.