May kutsuu hallituksen erityisistuntoon – EU:n ja brittien neuvottelijat hyväksyneet Brexit-paperin

Britannian pääministeri Theresa May on kutsunut hallituksensa erityisistuntoon vielä tiistai-illaksi. Esillä on neuvotteluissa nyt valmiiksi saatu luonnos Brexit-sopimukseksi.

BBC:n hallituslähteistä saaman tiedon mukaan sopimustekstin ovat hyväksyneet nyt teknisesti molempien osapuolten neuvottelijat.

The Sunin mukaan May on kutsunut erikseen jokaisen ministerinsä keskustelemaan asiasta kanssaan kahden kesken.

Viimeinen sopimuksessa aukinainen kohta olivat Irlannin ja Pohjois-Irlannin rajajärjestelyt, vaikka niistäkin oli olemassa vähimmäisratkaisu jo viime vuoden joulukuulta. Sisäpoliittisista syistä May on hakenut siihen kuitenkin yhä muutoksia.

Irlannin yleisradioyhtiön RTE:n mukaan EU ja Britannia ovat päättäneet, että koko Britannia jää tulliunioniin siirtymäkauden ajaksi. Pohjois-Irlantiin sovelletaan sen mukaan muitakin sisämarkkinoiden sääntöjä esimerkiksi ympäristöasioissa ja työehdoissa.

Tiedossa ei vielä ole, hyväksyykö sovun esimerkiksi Pohjois-Irlannin protestanttien unionistipuolue DUP, jonka tuen varassa Mayn hallitus on parlamentissa.