Rohingyat pakenevat pakolaisleireiltä välttääkseen palautuksen Burmaan

Ilkka Timonen

Rohingya-pakolaiset pakenevat Bangladehissa olevilta leireiltä välttääkseen lähettämisen takaisin Burmaan, kertovat avustusjärjestöt.

Rohingya-muslimien palautusten on määrä alkaa torstaina. Palautus on herättänyt ristiriitoja, sillä ensimmäiselle palautuslistalle pannut 4 000 pakolaista ovat listalla ilman suostumustaan, kertoo Guardian-lehti. Useimmat heistä ovat sanoneet, että he eivät halua palata Burmaan nykytilanteessa.

– Viranomaiset toistuvasti yrittivät motivoida listalla olevia palaamaan takaisin. Sen sijaan heitä peloteltiin, ja he pakenivat toisiin leireihin, sanoi Nur Islam Jamtolin pakolaisleiriltä Guardianille.

Crisis Group -avustusjärjestön mukaan jotkut pakolaisista ovat menneet piiloon pelossa, että heidät pakotetaan palamaan. Aiemmin kerrottiin kahden rohingyan yrittäneen itsemurhaa saatuaan selville, että he ovat palautuslistalla.

Bangladesh ja Burma sopivat palautuksista

Bangladesh ja Burma sopivat lokakuun lopulla satojen tuhansien pakolaisten palauttamisesta Burmaan.

Bangladeshiin on paennut yli 700 000 rohingyaa Burman Rakhinen osavaltiosta elokuun 2017 jälkeen. He pakenivat hallituksen joukkojen väkivaltaa nähtyään kyliensä tuhotun, naisten raiskatun ja tuhansien tapetun.

YK on kuvannut muslimiväestöön kohdistuvaa vainoa etniseksi puhdistukseksi. YK:n mukaan Rakhinessa tapahtuu edelleen "kansanmurha".

YK:n pakolaisjärjestö UNHCR on sanonut, että se ei mahdollista palautuksia. YK:n pakolaisvaltuutetun mukaan pakolaisten pitäisi ensin päästä omin silmin näkemään tilanne Rakhinessa ennen kuin he voisivat päättää mahdollisesta paluusta.

Burman buddhalaiset protestoivat palautuksia vastaan

Burman buddhalaiset ovat protestoineet pakolaisten palautusta vastaan.

– Ihmiset ovat niin peloissaan tunnistamisesta, että he välttävät perjantairukouksia moskeijalla, sanoi eräs pakolainen uutistoimisto Reutersille. Hän pakeni perheensä kanssa Jamtolista suuremmalle Kutupalongin leirille välttääkseen palautuksen.

Bangladeshin avustus- ja kotiuttamiskomissaari Abul Kalam sanoi olevansa toiveikas, että palautusprosessi voisi alkaa torstaina.

– Palaaminen on vapaaehtoista. Ketään ei pakoteta takaisin, hän sanoi Reutersille.

Ihmisoikeusjärjestö Amnesty International veti maanantaina Ambassador of Conscience -palkinnon pois Burman valtiokanslerilta Aung San Suu Kyiltä. Amnesty syytti häntä ihmisoikeusrikkomuksista, koska hän ei ole vastustanut rohingya-vähemmistöön kohdistuvaa väkivaltaa.