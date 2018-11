Ainakin yhdeksän ihmistä on kuollut Kalifornian maastopaloissa

Ainakin yhdeksän ihmisen kerrotaan kuolleen Kalifornian maastopaloissa. Yli 250 000 tuhannen ihmisen on pitänyt jättää kotinsa päästäkseen turvaan maastopalolta. Yhteensä Kaliforniassa riehuu kolme suurta paloa.

Maastopalo on tuhonnut pahoin Paradisen kaupunkia, ja 35 ihmistä on kadoksissa. Palokunta on ollut voimaton laajalle levinneen palon edessä.

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on reagoinut maastopaloon Twitterissä. Hän tviittasi, että maastopalon syynä on metsien hoidon surkea tila Kaliforniassa.

Kalifornian osavaltio on kärsinyt koko vuoden poikkeuksellisesta kuivuudesta ja herkästi syttyneistä tuhoisista maastopaloista.