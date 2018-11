Prinssi Charles lupaa lopettaa kampanjoinnin tärkeiksi kokemistaan asioista kuninkaana – "En ole niin tyhmä"

Lea Peuhkuri, Reuters

Britannian prinssi Charles sanoo lopettavansa kampanjoinnin tärkeiksi kokemistaan asioistaan sitten, kun hän on kuningas.

92-vuotiaan kuningatar Elisabeth II:n vanhin poika sanoo BBC:n haastattelussa, että monarkin rooli eroaa täysin hänen nykyisestä tehtävästään Walesin prinssinä.

– Ajatus siitä, että jatkaisin niin kuin tähänkin asti, jos nousen valtaistuimelle, on täyttä hölynpölyä. Koska nämä kaksi tilannetta ovat täysin erilaisia, Charles sanoo BBC:n dokumentissa.

Kun häneltä kysyttiin, jatkaako hän julkista kampanjointia, hän sanoi:

– En jatka. En ole niin tyhmä.

Charles täyttää ensi viikolla 70 vuotta.

Uutistoimisto Reutersin mukaan prinssi Charles on puhunut paljon julkisuudessa muun muassa ilmastonmuutoksesta, luonnonsuojelusta ja arkkitehtuurista sekä vaihtoehtoisista hoitomuodoista.

GQ-lehden haastattelussa syyskuussa Charles sanoi, että hänen ongelmansa on se, että on niin monia taistelun arvoisia asioita.

Charlesia on kritisoitu siitä, että jos hän jatkaa samaan tahtiin hallitsijana, koko monarkia joutuisi vaaraan.

Britanniassa on perustuslaillinen monarkia. Hallitsijalla on muodollinen rooli hallitusten muodostamisessa, mutta samalla hänellä on velvollisuus pysyä neutraalina. Hänellä ei ole käytännössä poliittista valtaa.

Kuningatar Elisabeth, jonka 66 vuotta kestänyt hallitsijakausi on Britannian pisin, ei ole koskaan puhunut julkisuudessa omista näkökannoistaan.

Prinssi Charles puolestaan ei ole salaillut mielipiteitään.

Vuonna 2013 paljastui, että edeltäneen yli kolmen vuoden aikana hänellä oli ollut 36 tapaamista hallituksen ministereiden kanssa.

Kaksi vuotta myöhemmin Britanniassa oikeus päätti, että hänen kymmenet kirjeensä ministereille voitaisiin julkaista. Charles käsitteli kirjeissä muun muassa asuntotilannetta maaseudulla, Irakin sotaa ja sairaalaruokaa.

– Hänellä on tietty maailmankatsomus, ja hän haluaa panna sen toimeen. Hän ei halua mukautua odotuksiin, kertoo elämäkerran prinssistä tehnyt Tom Bower Reutersille.

Charles oli neljävuotias, kun hänen äitinsä Elisabeth nousi valtaistuimelle. Vuosi sitten heidät kuvattiin hevosvartioista vastaavan rykmentin kanssa.

Prinssi Charlesin kannattajat sanovat, että hän on edellä aikaansa monissa asioissa: esimerkiksi kampanjointi kertakäyttöistä muovia vastaan.

Charles perusti oman hyväntekeväisyysjärjestön Prince's Trustin vuonna 1976 tukeakseen apua tarvitsevia nuoria ihmisiä.

– Jos on sekaantumista huolehtia matalan tulotason asuinalueista niin kuin minä tein 40 vuotta sitten, niin sitten se on sekaantumista, josta olen ylpeä, Charles on sanonut.

Charles oli neljävuotias, kun hänen isoisänsä Yrjö VI kuoli ja hänen äitinsä nousi valtaistuimelle 25-vuotiaana.

BBC:n tunnin mittaisessa dokumentissa Charlesin vanhin poika William toivoo, että hänen isänsä viettäisi enemmän aikaa lastenlastensa kanssa.

– Kun hän sitten on paikalla, hän on loistava. Tarvitsemme häntä luoksemme niin paljon kuin mahdollista, William sanoo.