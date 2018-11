Trumpin epäsuosioon joutunut oikeusministeri Jeff Sessions eroaa, lähtöä osattiin odottaa

Tanja Nuotio

Yhdysvaltojen presidentti Donald Trump on pakottanut oikeusministeri Jeff Sessionsin eroamaan keskiviikkona, kertoo uutistoimisto Reuters.

STT uutisoi, että Yhdysvaltain oikeusministeri Sessions on pyytänyt eroa tehtävästään presidentti Trumpin pyynnöstä

The New York Times uutisoi myöhään keskiviikkoiltana Suomen aikaa, että samalla päättyi kahden miehen kumppanuus, jota lehti kuvailee yhdeksi Amerikan modernin historian julmimmaksi. Oikeusministeri on vanhimpia "kabinetin jäseniä", 71-vuotias.

Reutersin mukaan Sessionsin lähtöä odotettiin laajalti sen jälkeen, kun tiistaina järjestettiin kongressivaalit, joissa demokraatit voittivat enemmistön kongressin edustajainhuoneessa, mutta republikaanit säilyttävät enemmistön senaatissa.

The New York Timesin mukaan Trump ilmoitti Sessionsin lähdön Twitterissä ja kiitti häntä palvelustaan.

Sessions joutui epäsuosioon puolitoista vuotta sitten Venäjä-tutkinnasta

STT kertoo, että Trumpin mukaan oikeusministerin virkaa toimittaa Matthew G. Whitaker, kunnes uusi oikeusministeri valitaan.

ABC News on julkaissut Sessionsin erokirjeen Twitterissä.

– Teidän pyynnöstänne jätän eroanomukseni, Sessions kirjoittaa kirjeessä.

STT kertoo, että Sessions aloitti tehtävässään viime vuoden helmikuussa. Hän joutui Trumpin epäsuosioon runsaat puolitoista vuotta sitten, kun hän jääväsi itsensä tutkinnasta, jossa selvitetään Venäjän sotkeutumista Yhdysvaltojen presidentinvaaleihin, joissa Trump valittiin tehtäväänsä. Tämä mahdollisti erikoissyyttäjä Robert Muellerin tutkimukset asiasta. Trump on toistuvasti kutsunut tutkimuksia noitavainoksi.

STT toteaa, että Yhdysvaltain liittovaltion poliisi FBI aloitti Venäjän vaikutusyritysten tutkimukset toissa vuoden heinäkuussa.