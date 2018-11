Saksalainen konservatiivi vastaan suomalainen liberaali – Weberin ja Stubbin kisa ratkeaa torstaina noin kello 13

Ossi Rajala

Euroopan kansanpuolueen kärkiehdokkuudesta kisaavat Alexander Stubb ja Manfred Weber aloittivat uransa EU-politiikassa samaan aikaan vuonna 2004. Molemmat pääsivät tuolloin europarlamentaarikoiksi.

Kärkiehdokkaasta voi tulla myöhemmin EU:n komission seuraava puheenjohtaja.

Stubbin poliittinen ura toi hänet takaisin Suomeen, kun hän nousi ulkoministeriksi Ilkka Kanervan tilalle 2008. Myöhemmin Stubb oli niin pääministeri, valtiovarainministeri sekä eurooppa- ja ulkomaankauppaministeri. Kokoomuksen puheenjohtaja Stubb oli 2014–2016.

Weber on sen sijaan pysynyt vuodesta 2004 saakka EU:n parlamentissa, jossa hän on noussut Euroopan kansanpuolueen EPP:n ryhmän puheenjohtajaksi.

Weber on ennemmän konservatiivi ja Stubb liberaali. EPP on suurelta osin konservatiiviryhmittymä, mikä on etu Weberille. Esimerkiksi Suomessa kristillisdemokraatit valitsivat Weberin ehdokkaakseen juuri konservatiivisuuteen vedoten.

Weber korostaa enemmän perinteisiä perhearvoja ja kristillisyyttä, ja Stubb pitää herkemmin esillä esimerkiksi ilmastonmuutoksen torjuntaa ja digitalisaatiota.

Stubb, 50, on neljä vuotta Weberiä vanhempi, mutta poliitikkona Stubbin ote on nuorekkaampi. Stubb on käyttänyt pitkään aktiivisesti sosiaalista mediaa ja on esiintyjänä rennompi kuin Weber.

Kampanjoiden perusteella molemmat haluavat uudistuksia, parantaa EU:n toimintaa ja tuoda unionia lähemmäksi kansalaisia. Kansallismieliset populistit ovat molempien hampaissa.

Weber haluaa olla sillanrakentaja ja Stubb korostaa enemmän arvoja, kuten demokratiaa, oikeusvaltiota, ihmisoikeuksia ja sananvapautta. Käytännössä tästä seuraa ero suhtautumisessa EPP:hen kuuluvaan unkarilaiseen Fidesz-puolueeseen, joka on pääministeri Viktor Orbánin johdolla koetellut vuosia EU:n kärsivällisyyttä.

Weber vaalii toistaiseksi keskusteluyhteyttä Fidesziin, mutta Stubb potkisi Fideszin ulos EPP:stä, jos se ei sitoudu EPP:n arvoihin Helsingin kongressin jälkeen.

Näin ollen ei ole yllätys, että Orbán kannattaa Weberiä kärkiehdokkaaksi.

Molemmat ehdokkaat korostavat sitä, ettei Eurooppa saisi jakautua idän ja lännen tai pohjoisen ja etelän välille.

Sekä Weber että Stubb ovat EU-myönteisiä poliitikkoja ja uskovat eurooppalaisen yhteistyön pystyvän ratkaisemaan monia ongelmia.

EPP:n kongressissa 734 delegaattia äänestää suljetussa lippuäänestyksessä torstaina, kumpi ehdokkaista valitaan. Lopputuloksen pitäisi olla selvillä noin kello 13.

Keskusta-oikeistolainen EPP on EU-parlamentin suurin poliittinen ryhmä. Siihen kuuluu 77 puoluetta ja kumppanipuoluetta 41 maasta.

