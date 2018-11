"Jokaisessa perheessä on hirveä lapsi" – ja europuolue EPP:lle se on unkarilainen Fidesz

Vast: Haluttomia ovat

Unkarin pääministeri Viktor Orbánin teeseistä osa on itsestäänselvästi vääriä. Esimerkiksi asunnottomien leimaaminen rikollisiksi sillä perusteella, että he yöpyvät julkisilla paikoilla, on selvästi väärä ja tuo mieleen Saksan natsismin kehittymisen 30-luvulla. Samoin yhtä yksittäistä unkarilaista vastaan ajettu propagandakampanja vuosina 2017 ja 2018 on hirvittävää vääryyttä varsinkin, jos otetaan huomioon sen nimittäminen "hallituksen tiedotukseksi" ("kórmány információ") ja kustantaminen verovaroista.