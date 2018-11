Yksi ihminen kuoli, kun asuinkerrostalo romahti äkillisesti Ranskassa Marseille'n keskustassa, kahdeksaa ihmistä etsitään

Katja Ihatsu

Etelä-Ranskan Marseille'n kaupungin keskustassa myöhään maanantai-iltana romahtaneiden rakennusten raunioista löytyi tiistaiaamuna miehen ruumis. Yhdeksän ihmistä on yhä kateissa, kertoi Le Monde -lehti.

Maanantai-iltana Ranskan hallitus ilmoitti onnettomuudessa kadonneiksi kymmenen ihmistä, joista kahdeksan on asukkaita ja kaksi ohikulkijoita, jotka sattuivat paikalle äkillisen romahduksen aikaan. Tiistaina viranomaiset ilmoittivat etsivänsä 5 – 8 ihmistä.

– Näimme valtavan pölypilven lähestyvän, kuvaili paikallinen yrittäjä Cyril Pimentel onnettomuuspaikkaa Le Mondelle.

Noin sata romahtamispaikan lähellä asuvaa ihmistä on evakuoitu hätämajoitukseen. On todennäköistä, että kivikasaksi muuttuneen entisen asuinrakennuksen raunioissa on lisää kuolonuhreja,

– Pyrimme siihen, että kuolleita löytyisi mahdollisimman vähän. Mutta uskomme, että löydämme heitä, sanoi Marseille'n kaupunginjohtaja Jean-Claude Gaudin.

Yhdeksän huoneistoa

Romahtaneista kahdesta rakennuksesta toinen oli asuinkerrostalo, jonka kymmenestä asunnosta yhdeksässä oli asukkaita. Toinen romahtanut talo oli suljettu huonon kuntonsa takia kymmenen vuotta sitten.

Tiistaiaamuna noin sata pelastustyöntekijää selvitti onnettomuuspaikkaa vesisateessa. Onnettomuuden tutkinta on kesken, mutta kaupunginjohtaja Gaudin arveli, että voimakkaat sateet saattoivat saada huonokuntoiset, satoja vuosia vanhat rakennukset romahtamaan.

Mainos (Teksti jatkuu alla)

– Tämä järkyttävä onnettomuus saattaa johtua rankkasateista, joita Marseille'ssa on ollut viime päivinä, hän sanoi.

Ovet eivät sulkeutuneet

Le Nouvel Observateurin haastattelema tarjoilija seurasi onnettomuuspaikan raivausta silmät kyynelissä. Hän kertoi tunteneensa italialaisen nuoren naisen, joka asui romahtaneessa talossa. Hänen mukaansa kukaan ei ollut kuullut hänestä maanantain jälkeen.

25-vuotias Sophie asui romahtaneessa rakennuksessa. Hän ei ollut onnettomuusaikaan kotonaan, sillä oli lähtenyt viikonloppuna vanhemmilleen.

– Asuntoni ovet eivät sulkeutuneet viime päivinä kunnolla. Pelkäsin jääväni asuntoon loukkoon, hän sanoi.

Romahtaneiden rakennusten huono kunto ei ollut poikkeus Marseille'n vanhassa asuntokannassa. Vuonna 2015 tehdyn raportin mukaan kaupungin 1,5 miljoonasta asukkaasta 100 00 asuu rakennuksessa, joka vaarantaa heidän turvallisuutensa tai terveytensä, kirjoittaa Le Nouvel Observateur.